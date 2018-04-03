小米最强笔记本！小米游戏本开箱图赏

笔记本行业走到今天，其产品线也更加细化，比如针对商务办公人群的商务本，再比如面向游戏玩家的游戏玩。而最近几年随着电竞产业快速发展，游戏本也受到了更多的关注。

在3月27日召开的新品发布会上，小米正式带来了旗下首款游戏本新品。前不久我们也拿到了这款产品，下面一起来看下。

提及小米笔记本，可能大家首先会想到正面无logo的设计，不出意外地，小米游戏本依旧延续了这样的做法。值得一提的是，小米游戏本只提供深空灰一种配色。

小米游戏本设计总共设计有四个出风口（目前更多游戏本采用双出风口设计），其中机身两侧各一个，另外两个位于机身后方。进风口和很多同类产品一样，分布在机身底部。

小米游戏本的接口分布在机身两侧和后方，一共提供1个USB-C接口、4个USB 3.0接口、耳机麦克风二合一接口、麦克风接口、1个HDMI 2.0接口、三合一读卡器以及千兆网口。

根据官方给出的数据，小米游戏本的机身三围分别为364.0mm×265.2mm×20.9mm，重量为2.7 kg。就以上这些数据而言，它在游戏本产品中属于「轻量级」选手。

和大多数游戏本有所不同的是，小米游戏本采用了并不常见的隐藏活塞式设计（和2016年惠普发布的Spectre幽灵笔记本一样）。也因此，它可以实现悬浮式屏幕的视觉效果。

屏幕部分，小米游戏本选择了一块15.6英寸的显示屏，分辨率为1920×1080（142 ppi），拥有178°广视角、300nits亮度以及72% NTSC色域。值得一提的是，它采用了窄边框设计，按照官方给出的数据，其边框宽度为9.9mm（两侧），屏占比为81%。

来看下C面。首先操控部分，小米游戏本的键盘按键采用了双曲面键帽，键程为1.8mm，支持30键防冲突。另外从下图中也可以看到，它的掌托面积非常大。

值得一提的是，这次小米游戏本在C面左侧位置设置有游戏本常见的可编程功能按键，在实际使用过程中，你可以根据自己的需要来自定义一些快捷键。

当然，作为一款游戏本，炫彩的灯光效果也是少不了的。小米游戏本的灯效由两部分组成，一部分是C面的键盘区，另外一部分是机身两侧的灯带。其中键盘部分，左侧的五个可编程功能键为一个分区，主键盘区组成另外三个分区。

具体灯光效果方面，其拥有呼吸、波浪以及炫彩三种不同的模式，提供五档亮度调节。

键盘区灯效展示。

机身两侧灯带展示。

硬件配置方面，小米游戏本低配版搭载了英特尔酷睿i5标压处理器、8GB DDR4 2400MHz内存、128GB SSD + 1TB机械硬盘以及GTX 1050Ti独显。

除了低配版，这次小米游戏本还有三个GTX 1060独显版本。其中包括i7处理器+16GB内存+ 256GB SSD + 1TB机械硬盘版本、i7处理器+ 8GB内存+ 128GB SSD + 1TB机械硬盘版本以及i5处理器+ 8GB内存+ 128GB SSD + 1TB机械硬盘版本。

具体售价方面，小米笔记本低配版（i5 + 8GB + 128GB SSD + 1TB + GTX 1050Ti）为5999元；GTX 1060版本中，i7 +16GB + 256GB SSD + 1TB版本为8999元，i7 +8GB + 128GB SSD + 1TB版本为7999元，i5 +8GB + 128GB SSD + 1TB版本为6999元。