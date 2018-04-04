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与八代酷睿处理器同期：一大波300系列主板即将上市

2018-4-4 7:36:35来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家4月4日消息 与八代酷睿桌面版处理器发布同期，Inte还正式推出了H370、H310、Q370以及B360芯片组，完善了300系列主板产品线。

在此前，八代酷睿能够使用的主板只有Z370一种，尽管最低的Z370主板已经降价到了600~700元档位，但相较B系列以及H系列主板的价格还是太高，尤其是针对奔腾以及赛扬处理器。

目前，技嘉H370 HD3主板已经在亚马逊上开卖，售价为100美元，与最低端的Z370主板价格接近。

点击可查看四种新的300系列芯片组特性与区别。

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关键词：Intel主板

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