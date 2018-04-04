今天之前笔记本电脑全部落伍一档，多贵的也不行

做媒体久了，收到的邀请函加起来可能比北京办公室所在的16层楼还要高，但是写明“因安保级别极高，请提前打印纸质邀请函入场”的并不多见。

一周前，我就收到了这么一份来自Intel的邀请函，以至于我心心念念于这到底是要发布什么了，曾经一度误以为电梯广告中的这个冰箱也是Intel的产品。

昨天下午，这场发布会如约在北京召开，意外的大雨中，Intel发布了：

一张贴纸。

笔记本上有了i9，还是Plus那种

Intel的酷睿系列处理器如今已发展到第八代，爱范儿也以一系列文章对这代处理器做了定性：这是近10年来Intel处理器提升最大同时演进道路最复杂的一次更新。

以移动版处理器为例，去年8月更新的移动版8代酷睿处理器基于“Kaby Lake Refresh”架构，通过核心优化，特别是增加了两个物理核心实现了性能上的进步，也在移动平台上狙击了AMD Ryzen架构处理器的来势汹汹。

而今天更新的8代酷睿高性能移动版处理器，全部采用14nm++制程技术，并基于Coffee Lake核心架构，不仅与桌面上的旗舰型号实现了统一，更在制程和技术上都同步达到了业界的最佳水平。

先不说太远的事情，这次产品更新，实质上明晰了Intel自己整条产品线的序列，在去年将i5产品也提升为物理4核心之后，i7作为产品金字塔的顶端急需更多的能力在匡正自己，于是这次发布会之后，面对总拿着i7 4核笔记本鄙视你的朋友，你可以骄傲的宣布，你的新笔记本是6核的了。

不仅于此，你还可以让他看看你笔记本上的贴纸，i9，这个在2017年5月才面世的顶级家族，终于出现在了笔记本的躯体之上。

在Intel的现场演示中，6核心的酷睿i9相对于上一代的4核i7来讲，游戏性能提升了约40%，视频编辑性能提升了近60%。

哦对了，你可能误以为这是在看苹果发布会，Intel不仅更新了i9、i7、i5，还推出了各自的Plus徽标。

这个徽标就不但是处理器的升级了，要想符合这项被Intel成为“酷睿+”的平台认证，除了要有最新的处理器之外，还必须要在平台中具备Intel Optane傲腾内存。

虽然Intel在现场展示了Optane傲腾内存对于顶级配置电脑在游戏中加载速度的提升，但总体来说，对于拥有全部顶级存储解决方案的用户，傲腾更像是一个锦上添花的辅助。

但对于顶级玩家来说，自己的平台能不能打上这个代表至尊的Plus徽标，就看你舍不舍得下手Optane了。

计算机形态的新演进，又在竞赛中开始

其实就像iPhone的发布会一样，Intel的处理器也保持着一年一更新的节奏，最顶级的处理器永远被用在较为昂贵的工作站或者游戏本中，这对我们有什么用呢？

看看发布会的名字，或许能得到一点启示。

“全球”两个字，表明这款产品首发放在中国，一定与中国市场的情况密不可分。

Intel公布的一系列数字，解释了最基本的商业逻辑。

数字娱乐越发成为人们生活中公开且重要的组成部分，如今全球的游戏玩家已经接近5亿人群。

同时，人们也更为主动地投身到内容生产和创作当中去，高清视频，3D影像，甚至于未来的AR、MR应用，都对处理器的需求提出了更好的要求。

动态的社会让人们对设备的移动性越来越重视，而在家中只需插拔一根线缆，即可让电脑在主机和笔记本两种形态下切换，也是很多人梦寐以求的事情。

于是去年全球高性能笔记本的销量增加了40%。

而中国更是成为了全球最大的游戏市场，占到了全球游戏笔记本销量的56%。

以上是大逻辑。

而小逻辑则要着眼产品本身，此次推出的旗舰酷睿i9-8950HK处理器不仅具备6核12线程的规格，最引人注意的是它完全未锁频，也就是说，如果OEM厂商的元器件设计足够合理，机器散热绝对强大的话，这款处理器还能进一步提升性能表现。

而另一方面，本次更新的处理器TDP功耗与上一代没有区别，意味着如果厂商在同样甚至更小的体积中能够放下更强劲的性能布局，对于主流笔记本产品也有变形的可能和意义。

换句话说，你很可能在今年受不了高性能的诱惑而去考虑买一台游戏本，或者是说，满足你性能的设备，可能会比以前更为轻薄。