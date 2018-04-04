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753元起：金士顿推出A1000系列NVMe固态硬盘

2018-4-4 9:28:49来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家4月4日消息金士顿近日推出了型号为A1000系列的NVMe固态硬盘，定位于性价比系列，不过在传输规格上有所缩水。

A1000系列硬盘采用了PCIe NVMe Gen 3.0双通道，而不是中高端NVMe固态盘所使用的四通道，这也将其理论传输速度限制在了10Gbps之下，不过还是要高于SATA3的6Gbps。

A1000系列采用单面M.2 2280规格，适合于笔记本、小型PC使用，采用群联5008控制器与3D NAND闪存，读/写速度1500MB/s和1000MB/s，提供五年保修。

价格方面，240GB售价119.60美元，480GB售价为218.40美元，960GB售价为403美元。

参数

NAND：3D TLC

顺序读/写：240GB：1500/800MB / s，480GB：1500/900MB/s，960GB：1500/1000MB/s

随机4K读/写：240GB：100,000 / 80,000MB / s，480GB：100,000 / 90,000MB / s，960GB：120,000 / 100,000MB / s

功耗：0.011748W空闲/0.075623W平均/0.458W（最高）读取/ 0.908W（最高）写入

工作温度：0°C至70°C

存储温度：-40°C至85°C

重量：240GB：6.4g，480GB：7g，960GB：7.6g

可承受振动：

运行时：2.17G峰值（7-800Hz）

不运行：20G峰值（20-2000Hz）

预期寿命：100万小时MTBF

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关键词：金士顿SSD

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