斐讯商城0元购：K3C路由器再赚105元，智能体脂秤S7立减45元

4月4日10点，斐讯官方商城针对K3C、K2（海蓝）两款路由器以及智能体脂秤S7推出立减活动，活动时间24小时（4月4日 10:00 - 4月5日 10:00），数量有限，抢完即止，点此前往斐讯官方商城。

1、【斐讯商城】"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就送1399元，限时抢购价1299元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此参与。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，12期分期全额提现，相当于实赚现金105元+斐讯K3C路由器一台。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯智能体脂秤S7（万家），买就送599元，限时抢购价559元，再赠量衣皮尺，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此参与。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，60天到期全额提现，最高实赚45元现金+量衣皮尺+斐讯S7智能体脂秤一台。

（注：已购买斐讯路由器的用户无需担心身份激活限制，体脂秤与其信息不重叠不互斥）。

3、【斐讯商城】"0"元购斐讯K2蓝无线千兆路由，买就送399元，限时抢购价379元，再赠天堂伞，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止，点此参与。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送399元大礼包，1个月全额提现，最高实赚25元现金+天堂伞一把+斐讯K2路由器一台。