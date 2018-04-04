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全面升级Intel八代酷睿处理器：戴尔联合Alienware发布全新游戏笔记本

2018-4-4 11:22:25来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家4月4日消息 戴尔今天在北京召开新品发布会，发布了全新的游戏笔记本例如戴尔G系列以及Alienware 外星人电脑，这些电脑都将搭载Intel刚刚发售的第八代酷睿移动处理器。

配置方面，AlienWare 15和17外星人电脑搭载全新的第八代Intel Core i5/i7/i9处理器，最高频率可以达到5.0GHz，Boost性能提升10%。

Alienware采用增强型的散热技术Alienware Cryo-Tech v2.0，风扇叶片薄50%并在处理器上放置均热板，大大增加笔记本芯片散热和绝佳的稳定性。戴尔Alienware指挥中心实现了让游戏玩家全面控制Alienware 15和17笔记本电脑的13个可编程照明区，支持完整的RGB值和1680万种颜色。Alienware在最新的Alienware 15和17笔记本中添加了黑色版本。

除了Alienware游戏笔记本之外，戴尔还发布了全新的G系列游戏笔记本电脑，包括戴尔G3 15和G3 17以及戴尔G5 15和戴尔G7 15笔记本。这些全新的笔记本搭载了Intel 八代酷睿标压版移动处理器以及Nvidia 10系显卡，另外还配备了IPS显示屏和散热管理解决方案。

戴尔G3拥有15英寸和17英寸两种屏幕尺寸，配备的是Nvdia GTX 1050 /GTX 1050 Ti/GTX 1060 MAX-Q显卡。其中15英寸戴尔G3厚度为22.5mm，17英寸的戴尔G3笔记本厚度为25mm。戴尔G3 15和戴尔G3 17都将包括黑与蓝两种颜色。

 

戴尔G5和G7 15的屏幕尺寸为15英寸，厚度25mm，采用Nvidia GTX 1060 MAX-Q显卡。其中G7 15最高可以选配规格为6核12线程的i9移动处理器以及分辨率高达4K的屏幕。

戴尔G5 15包括黑和红两种颜色，而戴尔G7 15包括黑或白两种颜色。戴尔G7 15笔记本将于4月下旬发布。

Alienware还跟2K合作，把其PC游戏产品组合和11年的电竞传统引入NBA 2K联盟，这是由美国职业体育联盟运营的最新职业电子竞技联盟。在联盟竞赛期间，Alienware和戴尔硬件将被用于NBA 2K联盟现场直播中。

价格方面，Alienware 15和17即日起在戴尔开始销售，价格分别为人民币20999元和人民币22299元起。更多产品配置将于4月10日发售，价格分别为人民币13999元和人民币18999元起。戴尔G7 15价格为人民币6999元起，4月4日起正式发售。戴尔G3 15和17将于4月27日发售，价格为人民币5499元和人民币8999元。戴尔G5 15将于5月4日发售，价格为人民币6999元起。

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关键词：戴尔dellIntel

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