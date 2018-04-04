大吉大利，英特尔吃鸡

4月3日是英特尔“哭笑不得”的一天。

这一天，英特尔的股价大跌，其始作俑者是苹果公司。据彭博社报道，苹果将于2020年开始在Mac中不再使用英特尔提供的CPU，而改用自家生产的。

彭博社还提供了这一项目的更多细节，在苹果公司这一项目的内部代号是Kalamata，这也是苹果更大战略的一部分，最终让包括Mac、iPhone、iPad在内的所有苹果设备实现无缝的协作和联动。据彭博社供应链分析师估计，目前来自苹果公司的订单收入大约占英特尔年度总收入的5%。

这距离2005年苹果公司宣布Mac系列改用英特尔芯片过去了13年。

而这一天又是英特尔用于笔记本电脑的第八代酷睿i9处理器正式发布的日子。第八代智能英特尔酷睿i9、i7 和 i5处理器基于 Coffee Lake 平台和 14 纳米++ 制程技术。英特尔官方数据显示，相比搭载相同独立显卡的上一代处理器，每秒可提升多达 41% 的游戏帧数，视频编辑加速多达 59%。

华硕、惠普、宏碁、联想这样的PC厂商同时登上了英特尔发布会的舞台，场面不亚于小米、OPPO和vivo同时出现在高通骁龙的新品发布会。

在苹果计划改用自家处理器的时候，PC厂商们依然需要抱紧英特尔的“大腿”，在英特尔正式发布面向笔记本电脑的第八代酷睿i9处理器后，各家的新款游戏本纷纷上市，可以说是“百花齐放”，一片繁荣了。

我们在现场也体验到了多款搭载第八代酷睿i9系列的游戏本，从外星人、微星，到华硕、戴尔，现场一共展出了大约25款游戏本，可以说是游戏玩家的天堂了。

“繁荣”背后，是PC行业的整体下滑，笔记本从产品形态上很难再让你有购买或者换机的欲望。

比如我这台2013款MacBook Air，“服役”四年，依然是我移动办公的主力机。

更为讽刺的是，小米、华为这样的手机厂商也开始做笔记本电脑了，而且屏占比、屏幕素质、外观都优于普通的笔记本电脑，你终于可以在垃圾带鱼屏之外多一种购机选择了。

右：华为Matebook X Pro

消费者也已经“用脚投票”，Trendforce发布的统计报告显示：曾经PC厂商们不放在眼里的、被认为是小众的MacBook系列笔记本，2017年和2018年前两个月的全球市场份额已经上升到了第四名，超过了PC大厂华硕和宏碁。这意味着，每卖出10台笔记本，就有一台是Mac。

图片来源：Trendforce

什么才是人民群众需要的、喜闻乐见的笔记本电脑？

在Intel发布会的现场，我找到了一台最新的外星人，无论是品牌信仰还是性能配置，都是目前游戏本中的顶级。

但我依然不会充值这样的信仰，因为它又厚又重。

经常出差和通勤的经验告诉我，超过1.3 kg的笔记本装包里就是负担。轻便和长续航可能才是大多数用户更需要的。

但这对苹果来说显然不够，他想要掌控Mac的硬件和软件的所有环节，这样才能实现更多苹果想要提供的功能。比如在iMac Pro上已经实现的“hey Siri”，就得益于内置的一颗iPhone 7同款的芯片。

对于PC办公本来说，如果搭载了高通骁龙845这样的处理器，不仅可以进一步延长续航时间，还能实现实时联网待机这样的功能，发热也比X86架构的处理器更少。这样的笔记本电脑，更像是一台可以运行Windows的iPad，还附带了键盘和鼠标，用户体验上已经于传统PC不在同一个水平了。

这样的未来距离我们已经不是很远了，高通此前已经在测试搭载骁龙835的笔记本了。在2017年的高通骁龙技术峰会上，联合华硕推出了一款搭载骁龙835的Windows 10笔记本Nova Go。

吃鸡是英特尔和PC厂商们的“救命稻草”

眼看着办公本这扇门在缓缓关闭，“另一扇窗”已为英特尔打开。2017年，吃鸡火了，而且以蓝洞公司的技术实力，这款游戏的性能优化并不好。本来就要求电脑一定的高性能，实际运行中就更吃性能了。京东和淘宝上的台式机和游戏本卖家干脆在商品页打上吃鸡专用电脑的标志。

CPU i7-7700 HQ，8GB内存，GTX 1060显卡，这可以说是去年高画质、高帧率吃鸡的标准配置了，这也宣告了想玩吃鸡就离不开英特尔标压甚至更高性能的处理器。

英特尔深谙此道，4月3日这次的发布会直接办成了一场游戏体验会，为了演示 i9-8950HK 6 核心和12 线程的计算能力，英特尔现场还邀请了斗鱼主播，在进行CS GO比赛的同时用同一台游戏本直播。

除了吃鸡和CS GO，现场还可以体验VR游戏。

第一位体验的小哥太过投入，导致现实中与虚拟世界同步摔了一跤。

为了投游戏玩家所好，除了性能的升级，各家“灯厂”也“争奇斗艳”。

英特尔今年能不能“吃到鸡”，接下来就看游戏本厂商们了。

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