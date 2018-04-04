戴尔推出全新消费类PC和显示器：为用户带来全新体验

IT之家4月4日消息 除了Alienware以及戴尔G系列游戏本之外，戴尔还在本次发布会上推出全新的消费级PC以及显示器，目的是为用户带来新的体验。这些产品是戴尔Inspiron系列一体机、升级版XPS 15、六款S系列显示器，以及XPS 15二合一笔记本电脑。

戴尔全新Inspiron和XPS笔记本，搭载了英特尔最新第八代酷睿处理器，能够为发烧友提供强大的功能。

全新的XPS 15笔记本搭载Intel最新的第八代酷睿处理器以及Nvidia GTX 1050 Ti显卡。外观方面笔记本电脑采用全新的铂金银色外观以及优质的材质和涂层，配备100%支持Adobe RGB色域的UltraSharp 4K超高清InfinityEdge触摸屏。

戴尔XPS 15笔记本的重量为1.8公斤，此外XPS 15还提供Windows Hello登陆，雷电3接口和HDMI 2.0接口。

Inspiron 22 3000以及Inspiron 24 3000一体机配备了21.5英寸或23.8英寸微边框、全高清IPS广视角显示屏。配置方面，戴尔一体机配备最高第七代英特尔酷睿处理器、最高16GB存储、DDR4内存和NVIDA GeForce MX110独立显卡，并拥有时尚的设计。

Inspiron 24 5000一体机配备最高配置第八代英特尔酷睿台式机六核12线程处理器。可选Nvidia GTX 1050显卡。

Inspiron 27 7000一体机配备了最高第八代英特尔酷睿台式机六核12线程处理器。NVIDIA GTX 1050显卡，此外搭配了具有4K UHD分辨率的27英寸近无边框的InfinityEdge IPS显示屏。

戴尔Vostro 15 7000笔记本电脑最高搭载第八代Intel Core处理器以及GTX 1060 Max-Q显卡与全高清显示屏，用户最多可拥有1TB硬盘，512GB PCIe NVMe SSD固态盘或双驱动器，最高可达32GB DDR4 2666内存。

戴尔Vostro台式机最高搭载第八代Intel Core i7处理器，最高支持2TB硬盘，512GB M.2 PCIe固态硬盘，32GB内存，以及NVIDIA? GeForce GTX 1060显卡。

戴尔全新S系列显示器旨在为工作和娱乐升级空间的观感。这些显示器有23、23.8和27英寸三种规格，并由Waves MaxxAudio专业调音的两个5W（23.8和27英寸）/ 3W（23英寸）扬声器提供支持，内置双HDMI接口。

戴尔XPS 15二合一笔记本电脑即日起发售，价格人民币14999元起Inspiron 22和Inspiron 24 3000一体机即日起发售，价格人民币2999元起。戴尔S系列显示器即日发售，价格分别为人民币1499元起（S2319H）、人民币1999元起（S2419H）、人民币2799元起（S2719H）。

戴尔Vostro 15 7000笔记本电脑5月4日起通过Dell.com发售，价格为人民币5999元起。全新XPS 15将于5月11日上市，售价9999元起。Inspiron 27 7000一体机和Inspiron 24 5000一体机于4月17日发售，售价8399元。