【IT之家评测室】2018款iPad开箱图赏：苹果的性价比之作

这款新推出的iPad，其实是去年三月份发布的9.7英寸iPad的例行更新。不过在原来的基础上，加了量，还减了价。新iPad还与教育领域结合起来，带上根Apple Pencil，最低价格只要3000出头。今天，IT之家给大家带来金色版本iPad 2018与Apple Pencil的开箱图赏。

这次的更新的亮点第一是支持了Apple Pencil，第二是芯片从A9升级为A10 Fusion芯片，即iPhone 7上那颗芯片。第三是价格从2688元降低到2588元，教育优惠价则是2388元，此外Apple Pencil的教育优惠价也从748元降低到668元。

▼首先是两款产品的包装盒、以及合影

▼苹果的包装一贯的简洁，接下来我们打开iPad与Apple Pencil的包装

配合iPad的包装风格，我们同样使用了简约的拍摄风格与之匹配。

▼打开包装之后我们直奔主题，先看看iPad的真容

▼还有Apple Pencil的长相以及与iPad的合影

▼接下来是iPad正面的细节部分，依次是顶部的摄像头与底部的home键

▼iPad的背部细节，依次是后置800万像素的摄像头，苹果的logo，以及底部名称信息

新iPad和前作没有任何外观上的变化，一样的屏幕边框，一样的边缘倒角，一样的Touch ID，甚至连按键和接口的处理都一样。

▼下面是2018款iPad的四个侧面

▼接下来是屏幕部分

屏幕是一块未经全贴合处理的9.7寸视网膜屏幕，在光线较为复杂的场景下，偶尔会出现影响观感的情况，另外少了iPad Pro高帧率模式的支持，对比之下部分场景确实不如Pro流畅。

▼Apple Pencil细节

书是人类进步的阶梯，笔同样也是。这支Apple Pencil与新iPad结合起来，能使学习更加流畅。

▼再附上上手图

▼以及之家首席设计师的手绘

▼与IT之家的红色笔记本对比图

▼小编称重为464g

▼全家福

▼iPad配件

▼Apple Pencil配件

目前看来，新款iPad唤起了消费者的购买欲，销售状态火热。国行定价，Wi-Fi版32G iPad为2588元，128GB版本为3388元。另外，面向学生群体还有200元的优惠，这一优惠可在苹果天猫旗舰店、苹果官网及Apple Store商店三大苹果官方店铺享受。

配色方面，新款iPad提供了银色、深空灰和金色。

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