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豪华投影仪品牌JVC推“廉价”4K机型：售1.57万元

2018-4-5 22:47:17来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月5日消息 JVC是一个豪华投影仪品牌，旗下拥有多款4K投影机，但最便宜的型号售价也高达3,999美元，而且它们都使用JVC自家特有的D-ILA技术。

JVC终于推出了一款更加传统的基于DLP的4K HDR投影仪，价格也相对低廉，为2,499美元（约合人民币1.57万元）。这款投影仪名为LX-UH1，亮度达2000流明，具有100,000：1的动态对比度，并支持HDR10。该投影仪还支持垂直和水平镜头转换，以及轻触式变焦，有两个HDMI接口。

LX-UH1将于5月份开始发货。

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关键词：投影仪投影机JVC

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