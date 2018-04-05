LV推出了一款行李箱追踪器，售价约2300元

IT之家4月5日消息 在过去的一年里，路易威登（LV）一直将时尚科技引入其产品中，例如去年夏天该奢侈品牌推出了售价2450美元的Tambour Horizon智能手表。现在，LV又推出了一款数码产品：名为Louis Vuitton Echo的370美元行李追踪器。该设备可让用户通过LV Pass应用定位行李箱，支持Android和iOS，并提供Sigfox三年订阅服务，Sigfox订阅允许用户在全球各个机场追踪行李。

当你下飞机时，该应用程序会通知你行李的位置以及行程期间是否被打开过。LV Echo旨在与豪华品牌的Horizon系列行李箱配合使用，它具有一个光线传感器，用于检测用户的行李何时被打开过，只需将LV Echo沿着Horizon行李箱的铰链插入专用的松紧带即可。该设备还具有自动化的内置飞行模式，因此在飞行中不会传输数据。

该设备相对比较小巧，呈黑色块状，唯一的LOGO是顶部的LV标志，该设备有光线感应器，电池指示灯，开关键和充电端口。LV Echo通过Micro USB充电，LV称其充电一个小时即可拥有6个月的续航时间。

虽然价格不低，但都已经买了两万多的LV行李箱了，这点钱就不算什么了。