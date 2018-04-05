GoPro Fusion 360 评测：有它，你也能拍出《小王子》中的酷炫全景大片

支持360度摄像的运动相机？GoPro也做了一个。

GoPro去年四月份就介绍了这样一款Fusion 360相机——它拥有5.2K级别的解析度，可摄像可拍摄18MP的静态照片，它还有一个重要的功能OverCapture，让你可以在拍摄完360度视频之后进行自由创作。

理解不了这是怎么一回事？其实你看这些球形的照片就明白了，这基本上都是由全景相机拍摄出来的：

▲全景小行星摄影

今年年初这款360度运动相机也终于登陆了中国市场，我们也在同期拿到了这款机器，并在不同的场景尝试使用。现在，是时候给大家介绍这款“运动相机”了。

一如既往的防水和优秀做工

打开GoPro Fusion 360的包装大概有这些东西：

一个自拍杆，其实不是用于自拍的，后边会介绍；

一个可取出来的内置电池；

一个保护相机的收纳包，作用非常大，鱼眼镜头实在是有点脆弱；

一根充电线；

两个带固定底座的3M胶贴，一次性的，作用不大，因为后边单独买了GoPro的吸盘；

从目前的使用情况来看，由于你本身每张拍摄的图片都是360度的，凸出机身的鱼眼镜头也没有任何的保护，所以你随身就会使用到的产品就是自拍杆和相机收纳包。

GoPro Fusion 360的做工非常好，机身支持5米防水，它看起来就像是一个Hero 5 Black的放大版，拥有一样的灰色。GoPro Fusion 360前后都拥有一个取景的镜头，两个镜头凸出机身，它们都可以取得180度的图片，然后进行机内拼接，以此来捕获360度的视频和图片。而两个镜头的设计也是前后非对称。

▲镜头凸出机身，需要注意保护一下

GoPro Fusion 360还是有一个“正面”的，GoPro在正面设置了一个用于显示模式信息的小屏幕，它看起来和常规的那些GoPro相机一样大，开启录制/拍照按钮位于正面机身的下方，电源/模式切换键在机身的左侧，左侧顶部是Type C的充电口，机身右侧是电池插槽以及两个Micro SD卡插槽，机身的密闭性做得非常好，可以满足5米防水的入门需求。

▲左侧Type C，右侧电池和双Micro SD卡槽

打开GoPro Fusion 360相机，第一次需要和手机软件进行配对。通过点击机身左侧的电源键进行模式切换，拍摄键确定，同时，在软件和机器上都可以调整摄像参数和模式，最高可以支持5.2K级别清晰度的视频拍摄，和最高18MB的照片拍摄，GoPro Fusion 360支持录像（5.2k/30fps，3k/60fps）、拍照（1800万像素）、连拍以及定时拍摄几种功能。

同时GoPro Fusion 360也支持语音拍摄，你直接喊出语音“GoPro，拍照！”——两秒钟后，它会自动拍摄一张照片。

OverCapture 360：一种全新的捕捉和创作模式

运动相机的录像、拍照功能，这里不多做介绍，一会会放出几张样片供大家赏析，这里主要介绍伴随360度相机的OverCapture功能。

360度相机的优势在于，无论你的被摄主体在哪个方向，前后180度广角的镜头都可以捕捉到，全景视频的缺点就在于，摄制画质欠佳以及剪辑方式不太实用。

在拍摄完成全景视频之后，GoPro Fusion 360允许你可以使用GoPro app下载到本地进行编辑，截取你想要的角度，从360度变成平面摄影。

OverCapture，就是为了打破这种传统平面拍摄而设计的一个新功能，它在尝试改变一些摄影逻辑——从严格意义上的先取景，到后拍摄制作，到先任意拍摄（还是会要讲究一定的方向技巧的，后边介绍），到后取景制作。在如何剪辑360度视频这个问题上，OverCapture走出了一条不同的道路。

简而言之，使用OverCapture，就是通过配套软件机器本身的重力感应来遥控-选取角度-点击录制来生成我们喜欢的任意平面角度。

这里有一个录制好的视频成片，已经通过OverCapture捕捉好，感受一下。

视频链接：点此前往

像视频中那样，因为是360度拍摄，所以后期你可以选择任意角度，在软件中任意缩放画面大小，切换球形画面或是平面画面。

再看这个，更直观一些：

Fusion 360吸在了前挡上，Hero 6贴在外部，来自于张博文

它其实是一个360度的视频，而核心其实是它的剪辑过程——在全景视频上，通过陀螺仪转动设备来达到不同角度的捕捉，这样剪辑：

▲点击OverCapture中的录制

▲外面看其实是这样操作的，利用陀螺仪

▲可以放大和缩小

由于360度的特性，所以捕捉图片也是同理——你需要拍摄一张360度的照片，然后再通过官方软件进行角度的调整，它可以是一个完全球形的，也可以是一个完全没有畸变的平面，也可以是这种类似于鱼眼摄影的：

▲GoPro Fusion 360摄制于纽约帝国大厦

▲球行小行星视角

▲放大后的平面照片，从86层拍摄，经过手动放大

有人说，因为它本身是360度的，是不是我在创作视频和图片的时候只要确定好机位，就可以完全不考虑GoPro Fusion 360的方向了？

这个问题大概有一些考虑。一，由于本身存在边缘拼接的技术，所以可能在特定的角度会看到非常明显的拼接痕迹；二，由于在鱼眼镜头的捕捉过程中，边缘部分会有失真以及畸变。所以最好你还是要用正反两个镜头正对摄像主体，这样会有一个最好的效果。

比如这个：

▲边缘会模糊

▲特定角度下的拼接痕迹，不一定全部有

想要把这款相机用的酷，还是要注重一下场景和细节——确定机位、方向以及考虑好最重要呈现的效果。

▲自拍杆会“自动消除”，利于第三人称创作

GoPro Fusion 360很优秀，但也有一点吐槽……

几周下来，我们觉得GoPro Fusion 360相机表现非常优秀，能拍出一些很酷的照片。但它也有一些值得吐槽的地方。

根据官方宣称，一般情况下，5.2K 30帧的视频可连续拍摄78分钟，3K 60帧的视频可续航拍摄108分钟左右，充电则需要两个小时。而由于5.2K的视频需要更大的存储空间，其实并不是SD卡的原因，需要你的配套设备拥有更大的容量方便下载剪辑，比如一台专门用于GoPro创作的128GB iPad Pro，64GB的手机稍稍有些捉襟见肘了。而目前应该也是只能通过GoPro官方软件进行编辑的。

GoPro Fusion 360拥有两个广角镜头，而凸出的镜头由于没有加入保护盖设计，镜头极易沾染指纹——安装吸盘的时候不小心会、拆下自拍杆的时候不小心会、朋友看到你的相机拿起来看看的时候也会。强烈建议加入保护盖，另外，机身材质原因，容易沾染灰尘。

最后，这款产品在中国的售价是5698元，接近1.5台GoPro Hero 6。