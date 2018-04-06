阿里入局无线充行业！淘宝心选首款无线充电器TB-XX12拆解

一直以来大家对淘宝的印象还只局限于平台服务商，为进驻的数百万家大小不同的店铺提供运营环境。然而眼看着京东自营、苏宁自营、网易严选上轨道后赚的红红火火，淘宝也开始自己开设自营电商“淘宝心选”，商品种类包含各种各样产品，其中就包括两款无线充电器。

淘宝心选无线充电器有两个款式，黑色四方形与白色圆形，他们支持市面上常见的支持Qi无线充电协议的设备，9V快充模式对iPhone X充电可以达到7.5W，是市面上充电功率最大的产品之一。

先来看一下体积对比，左边是淘宝心选无线充电器，右边是售价500￥某品牌无线充电器，淘宝心选体积苗条的像个小女孩，属于市面上体积最小的无线充电器之一。

输入接口方面，淘宝心选无线充电器采用了新式USB-C输入接口，支持5V2A（常规）9V1.67A（快充）两种输入电压。

一体铝喷砂底部四周粘附了4个防滑垫，避免使用时会滑动。

底部名牌参数如下，品名：便携式无线充电器、型号：TB-XX12（圆白）、输入：5Vdc / 9Vdc；2A / 1.67A、输出：5Vdc / 9Vdc；1A / 1.1A，执行标准：GB 4943.1-2011、制造商名称：杭州心选电子商务有限公司。

市面上大多数无线充电器都是采用塑料制造壳体，淘宝心选无线充电器壳体材质比较少见，底座是一整块铝CNC而成，散热性能比塑料产品更好，面板选用晶莹剔透的玻璃材质粘合，整体看上去走的是简约风格路线。POWER-Z FL001监测待机情况，淘宝心选无线充电器待机时就握手了QC2.0快充，但运行在5V档位上，待机功率0.049W几乎可以忽略。

放上支持7.5W无线充电的iPhone 8 plus后，淘宝心选无线充电器立马跳转到QC2.0 9V输入，响应速度极快，无线充电板最大输入功率达到9.3V / 0.87A / 8.2W。

玻璃面板很好用，但前提是你不带手机套。带上手机套后玻璃面板就会与手机套“粘”在一起了，拿起的时候仍然保持粘附状态无法瞬间取下。

甩一下才可以脱离，嗯。。。。。。当然不戴套的小伙伴就不会这样。

拆解篇：

淘宝心选无线充电器采用无螺丝的胶带粘合方式进行装配，由于面盖是玻璃材质，所以拆解时就只能破拆了。

底座俯视图。

一体铝CNC的车纹清晰可见，线圈与PCB直接粘附在铝壳体上散热直接有效。

PCB俯视图。

瀚为矽科CS78S33 LDO稳压器，为IC提供稳压供电。

瀚为矽科CS4967无线充电发射端控制芯片，这是一颗是符合Qi标准的无线充电发射端控制芯片，CS4967集成了所有控制功能，以最大限度地减少外部元器件。CS4967支持Qi标准多线圈应用，集成通信功能兼容WPC 1.2.4标准，支持双向通信，支持Qi无线充电15W功率。值得注意的是，它还支持CBB电容过Qi 1.2.4。支持异物检测（FOD）功能，集成高性能MCU，8K Program Memory（Flash），512B Data Memory。集成数字通讯模块，具备更好兼容性。

瀚为矽科CS4268 + AON AO4616，线圈驱动。

4颗NPO电容，提供足够的驱动电流。

总结：

说好的不搞自营呢？（笑）。淘宝心选无线充电器轻薄的身形下是一体铝CNC而成的壳体，外加晶莹剔透的玻璃面盖，是市面上少有的材质搭配设计。支持Qi无线充电协议，可以为iPhone X提供7.5W的无线充电功率，实测iPhone 8 plus电量74%充电时，无线充电板输入端功率达到8.2W，iPhone电量再低点的话充电功率应该能更加高。拆解后发现，淘宝心选无线充电器使用了一整套的瀚为矽科无线充电套料，CS4967主控+ CS78S33LDO + CS4268驱动，还带有数颗价格不菲的NPO电容，通过一体铝散热所以瘦小的身材仍然可以支持7.5W大功率充电模式，做工用料都可圈可点，目前淘宝心选商城只上架了黑色四方款，这次测试的白色圆盘款式未发现公开销售，喜欢的朋友可以留意一下。