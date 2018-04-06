性能强大的办公利器！华硕S4100V笔记本评测

提到华硕的笔记本产品，众多用户首先想到的就是各种各样的游戏本，华硕在轻薄本领域同样也有着一线大厂的水准，旗下的S系列笔记本以出色的颜值受到了广大消费者的青睐，近日我们拿到了一款S4100V，它升级了全新的英特尔酷睿八代处理器，不乏亮点，下面就一起来看看它的表现如何。

具体配置

外观展示

华硕S4100V的颜色为金色，但是在光线充足的情况下，看上去有一些像灰色。笔记本整体采用了金属的材质（除去B面边框），质感非常细腻，机身A面的设计非常简洁，仅有在中间的ASUS标志，可以明显看出金属拉丝的工艺。

笔记本背面也没有多余的元素，四个角落的位置分别有四个防滑脚垫，下方有两个音频输出口。笔记本的背部没有进风孔，出风口和进风孔都设置在了转轴位置。

华硕S4100V的屏幕部分采用了窄边框设计，整体的视觉效果较为不错。

屏幕测试

华硕S4100V采用了一块14英寸的IPS屏幕，分辨率为1920 x 1080，IPS屏幕的可视角度可达178°，从各个位置观看也不会产生颜色变化，而且色彩的表现也较为不错。

具体的色域方面，我们使用红蜘蛛5代较色仪进行测试，结果显示这块屏幕能够覆盖66%的sRGB色域和47%的NTSC色域，属于普通水平的IPS屏幕，对于日常使用来说，没有什么问题。

输入体验

华硕S4100V键盘的使用手感不错，按键非常稳固，键帽的间距和大小非常合适，键程为1.4mm，敲击时的回弹反馈十分明显，大键位的手感一致性很高。

需要注意的是，S4100V的电源按键整合在了键盘当中，在使用时需要注意误触的问题。

扩展接口

在笔记本的机身左侧，分别是电源接口、USB 3.1（Gen1）接口、HDMI接口、USB Type-C 3.1（Gen1）接口和耳机插孔。

机身右侧有两个USB 2.0接口和一个SD卡插槽，S4100V的扩展接口算不上太丰富，但是可以满足日常使用的需求。

便携性水平一般

华硕S4100V的机身厚度为18.75mm，裸机重量1.41kg，旅行重量1.61kg，便携性在14英寸的产品中属于较为一般的水平。

性能测试

华硕S4100V搭载了Core i7-8550U处理器，MX150显卡，8GB内存，128GB固态硬盘，下面我们对它进行具体的性能测试。

处理器性能

华硕S4100V搭载了Core i7-8550U，采用四核八线程设计，主频1.8GHz，睿频4.0GHz，热设计功耗15W，我们使用CineBench R15对处理器进行性能测试，最终多核成绩为664cb，单核成绩为167cb，成绩在众多搭载Core i7-8550U的产品中，属于顶级的水平。

显卡性能

华硕S4100V采用了一块MX150独立显卡，从GPU-Z中的参数中可以看到，显卡的核心频率为1469MHz，属于“满血版”的MX150显卡。

我们使用3DMark的Cloud Gate模式进行性能测试，最终图形分数为19113分，表现不错，可以支持很大一部分的游戏体验。

硬盘性能

华硕S4100V搭载了一块闪迪的128GB固态硬盘，使用AS SSD对它进行测试，最终连续读取速度为445.28MB/s，连续写入速度为133.87MB/s，足够日常使用。

散热性能

华硕S4100V的散热水平令人非常惊讶，我们使用AIDA64满载烤机30分钟后，使用热成像仪记录温度，最高温度为57.4°C，无论是正面还是反面，高温仅出现在出风口位置，而且面积也非常小，键盘和托位置完全没有热感，不得不说华硕在散热方面的水平非常之高，这也是处理器跑分相比其他产品高的原因。

续航时间测试

华硕S4100V内置了一块42Wh的电池，我们固定亮度50%，音量20%，关闭所有后台软件，连续播放一小时1080P视频，总电量共掉12%，以此推算，正常情况下可以使用8小时左右，续航水平较为不错。

升级扩展

笔记本的拆机比较简单，后壳很容易取下来，螺丝有两种规格，需要注意分类。华硕S4100V的内部设计还算比较规整，用户可以自行更换升级的有一个2.5英寸的硬盘、一个2280规格的M.2硬盘和无线网卡。笔记本可扩展一条内存，另外还有8GB内存是板载的，这个设计既能够节省空间，对于用户来说，也非常地人性化。

评测总结

华硕S4100V的外观颜值和产品做工都非常不错，各项参数水平都比较均衡。它给我们留下印象最深的，还要属它在散热方面的强劲表现，优秀的温度和性能表现，让S4100V在同价位产品中是当之无愧的佼佼者。如果你经常携带笔记本外出工作，对它的使用强度很高，性能要求苛刻的话，那么华硕S4100V是非常合适的选择。