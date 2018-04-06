性能派却走上了低调范儿，小米游戏本评测

3月27日新品发布会上，雷军带着小米首款游戏本站在众人面前，仿佛给了整个世界一个交代。

如今米粉心心念念的小米游戏本正躺在爱范儿办公桌上，黑色纸箱的包装风格相比之前小米笔记本的白盒粗犷了许多。和外包装一致，机箱内依然保持纯黑色调。

和粗糙的外包装不同，从黑色布袋中取出这台游戏本的瞬间竟然有一种莫名的仪式感，还有沉重感……

2.7公斤的单机重量虽然在游戏本界不算「重量级」选手，但不得不承认还是给单手取拿制造了不小的难度，地心引力配合杠杆原理会让每一毫克的重量都清晰地作用在你的「铁腕」之上，20.9mm的机身厚度在当下也实在谈不上轻薄。

雷军：这是一台可以带去上班的游戏本。话虽如此，但如果你生活在北上广，上下班通勤基本以公共交通为主，心疼一下自己吧。

极简外观，冷酷设计，接口多到逼死强迫症

兴许是为了彰显「冷酷」的科技感，此次小米游戏本只提供一种深空灰配色。正面跟之前笔记本一种采用无logo设计，这回能贴谁家的贴纸呢？

小米游戏本的外观没有走游戏本一贯的浮夸风，金属的外壳配合光滑冰凉的手感，除了焕发你别样的荷尔蒙还会收集你数不尽的指纹。

纵观新机整个A面都比较平整，仅有一道凹槽作为装饰点缀，合上时你几乎觉察不到这是一台游戏本。机身周遭遍布的接口号称「大满贯」，包括1个USB-C接口、4个USB 3.0接口、耳机麦克风二合一接口、麦克风接口、1个HDMI 2.0接口、三合一读卡器以及千兆网口。

这么富裕的接口甚至超过许多办公本。

不过这还不是重点，机身上的接口还不算最多的，小米游戏本最丰富的还要数「出风口」。左右两侧各三个USB大小的出风口，正侧还有八个口径更大的出风口。

翻到D面，透过底部硕大的进风口我们可以清楚地看到双风扇组合的散热模块，金属涡轮扇叶和加粗的热管格外醒目，三面散热也是高性能本常用的方案。

掀开盖子，隐藏活塞式的转轴让屏幕做到了悬浮的效果。盖子底下是一块15.6英寸的显示屏和一方硕大的键盘和大小几乎与新款Mac Pro相当的触摸板，这块触摸板连我不懂电脑的媳妇都觉得非常的顺滑。

关于屏幕，官方给到的数据是：分辨率为1920×1080（142 ppi），178°广视角、300nits亮度、72% NTSC色域。

光就色域和分辨率而言，这块屏幕已经达到了修图的标准，当然还得看其他硬件配置，我们下文会说。

键盘方面，除了左上角一枚风扇按钮，第一列还有五颗可编程按键，你可以自行设置脚本进行功能自定义。1.8mm的键程虽然不失段落层次感，但依然很难入得机械键盘玩家的法眼。

亮骚的键盘灯光已是游戏本的标配，小米游戏本如果没有自然是说不过去。新机灯光呈四个分区，拥有呼吸、波浪以及炫彩三种不同的模式，提供五档亮度调节，底部两侧还有两条类似氛围灯的灯带。

以上提到的改键、设置灯光等功能你都可以通过桌上自带的「小米游戏盒子」操作，这个程序还能够像BIOS一样实时监控电脑的状态，直观的体现形式对小白玩家还算比较友好。

宅可「吃鸡」，出可商务

数月以来，《绝地求生》（「吃鸡」）热潮不降反升。因为游戏优化等等问题，「吃鸡」对于设备的要求一直是限制新玩家进入的最大门槛。对于一台主流游戏本而言，能够完美驾驭「吃鸡」逐渐成为衡量其性能的标准之一。

我们首先了解一下小米游戏本的配置数据：

从配置单上来看，完美符合「吃鸡」的要求。通过实测，在特效全开、打开垂直同步的时，依然能够高帧率玩耍「吃鸡」这款游戏。

将Dota2每项画质需求开到最高，在6GB显存的GTX 1060显卡加持下，这台小米游戏本会将帧率控制在令人舒适的120帧左右，即便团战也能有100帧的表现。至于LOL这样对于性能配置要求略低的网游来说，并不会给这台电脑带来多大的压力。

同样的，这台小米笔记本的跑分数据也没有让我们失望。

*3DMark 11跑分

但激战正酣时，你会惊喜地发现两侧出风口的热浪阵阵袭来炙烤着我拿鼠标的手，底部风扇的速度逐渐拉高，噪音也随之而来，整体效果丝毫不逊台式机。

“我的电脑要炸了？”

别急，更凶的还在后面。一键开启「龙卷风」高速散热模式，如果你在办公室打开此功能，但愿你的同事不会打你。

爱范儿做了一个实验，强大的风力犹如一个吸尘器，可以轻松地将桌上的纸屑吸起。如果你对噪音敏感，建议你佩戴降噪耳机使用，还有请务必保证你的使用环境灰尘较少，不然这台强力吸尘器分分钟会教你做人。

为了「不发烧」，小米这种加码散热的方式堪称粗暴。

发热对于电子产品可以说是致命的，为了保证设备不会在高温下降频，有得必有失，为了性能，我倒是宁愿可以牺牲一些舒适性。

不过还好，轻度使用下，这台电脑的散热并不会给你「颜色」。你可以优雅地码字上网，16GB的内存和i7 7700HQ处理器配合「修图级」的屏幕，你能够流畅地使用PS等作图工具。

无论是游戏还是办公，GTX 1060和i7 7700HQ两大件配合丰富的接口能够为你接入两台4K显示器，双联屏的体验只有用过才知道。

小米游戏本低调的外观很容易让人误会成ThinkPad此类的商务办公本，以至于你可以优雅地在星巴克拿着这台电脑和客户谈笑风生而不会显得格格不入。

在这里，雷老板提到的「这是一台可以带去上班的游戏本」，我再也无力反驳。

几点遗憾

作为一台定位高端的游戏本，我并不质疑它搭载i7处理器的必要性，不管我用不用到，这个价位你应该给到我，而我需要接受的就是更多的热量。不得不承认，正是这枚i7 7700HQ，小米游戏本的办公属性才格外的出众。

但有一点需要大家认识到，绝大部分游戏对于CPU的要求并不「苛刻」。标压i7四核八线程比标压i5四核四线程多四个线程，低压版就更好比较了，无论i3、i5还是i7都是双核四线程。虽然i7 7700HQ的单核睿频能够到达3.8GHz，四核睿频能够达到3.4GHz，但绝大多数游戏中实际表现不会比i5高到哪里去。

所以很多中低端的游戏本都不会选择i7，一是节省成本，二是确实没有必要。

不过对于一些需要直播的「高玩」来说，i7就是刚需。而在这个价位，除了某船外，小米能够给到这个配置，着实也是非常「社会」。

尽管如此，我可能在近期依旧选择观望不会急于下手。令我沮丧的是，就在我拿到这台机器的那两天，Inter发布了第八代i9，这枚U也已经被装进了最新款外星人的体内。

不过有消息称小米会在不久的将来拿出8代CPU版本的小改款，49年你入不入国军？

在高端玩家眼里，外设的重要性不言而喻。小米游戏本原厂自带的键盘谈不上「不堪」，但确实让我吹不起来，手感只能说及格，并没有惊喜。左侧的自定义按键虽然贴心，但大大提升了误触的概率，百般权衡，我还是选择了外接机械硬盘。

再谈散热噪音，我知道这是小米工程师为了驱散热量保证玩家体验的不得已之举，但我更期望下一代产品能够有更好的方案兼顾性能和噪音，身旁被吵醒的女友已经捶我千百回了。