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外媒测试Intel Core i7-8750H处理器：六核性能出色

2018-4-7 11:06:14来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家4月7日消息 Intel在4月3日正式发布了第八代移动酷睿处理器，不出意外未来的主流游戏本都将使用Core i7-8750H处理器这颗处理器，而现在外媒对搭载这颗处理器的笔记本进行了测试，结果显示多了两个核心的Core i7-8750H处理器性能十分出色，多线程性能比上代提升不少。

目前techspot拿到一款搭载Core i7-8750H处理器的笔记本，并且为大家带来了相关的测试。

在理论测试中，由于采用了6核12线程的设计，Intel Core i7-8750H的性能提升幅度很大，尤其是CineBench R15这样的高压测试软件下，Intel Core i7-8750H的得分比Intel Core i7-7700HQ提升了38%。

不过在实际游戏中，由于目前的主流CPU早已不是决定游戏运行速度的关键，因此i7-8750H和i7-7700HQ在实际游戏表现上相差不大，不过考虑到未来推出的游戏将会针对多核进行优化，因此实际上i7-8750H还是有一定的优势。

从实际测试和理论测试可以看到，6核12线程的Intel Core i7-8750H处理器相比较上一代提升幅度还是符合预期，不出意外今年的主流游戏本将会使用这颗处理器。

IT之家已经拿到了一台搭载最新Intel移动处理器的游戏本，将会为大家带来相关的性能测试。

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关键词：IntelCPU

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