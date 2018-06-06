在台北电脑展上，我们发现了这些有趣的外设

每逢大型消费电子展，人们会更多地把目光聚焦在「重磅产品」或者「黑科技」上。但除了以上我们提到的这些，其实每次展会上，总会有一些新颖的周边配件亮相。6月5日是COMPUTEX 2018正式开始的第一天，我们在逛展的时候发现了以下四款比较有趣的产品，一起来了解下。

微星GAMING PREMIUM STACKER：支持屏幕显示的多功能扩展坞

提及msi微星，可能很多游戏玩家对其并不陌生。除了游戏本、塔式PC和显示器，在本届COMPUTEX上，其还展示了一款名为GAMING PREMIUM STACKER（GPS）的外设产品。

以往我们印象中的扩展坞可能更多的是一个冷冰冰的黑盒子，而微星GPS比较特别的是，它在机身正面配备了一块显示屏。正常工作情况下，其可以显示微星的吉祥物，这也拉近了机器与人之间的距离。同时，与PC连接之后，你也可以通过它来方便地了解到电脑的工作状态。

除了以上我们讲到的几个点，微星GPS更具实际使用价值的地方在于，它可以支持Qi无线充电，在你打游戏的时候也可以很方便的通过它来为手机充电。

而当你需要休息的时候，它同时也能充当耳机支架的角色，你可以将耳机直接挂在上边。这对于桌面空间并不算充足的玩家来讲，无疑是一个十分贴心的设计。

ROG Delta：一款为游戏玩家打造的耳机

可能是ROG游戏手机和游戏本电脑的关注度太高，所以当天发布的其它产品并没有引起大家的注意。但实际上，ROG Delta是一款非常棒的电竞耳机。

和我们常见的耳机有所不同的是，它的整体外观采用了三角形设计，具有很高的辨识度。同时，作为「灯厂」出品，ROG Delta也加入了RGB灯效（支持华硕AURA SYNC灯光同步），看起来十分炫。

而在具体硬件规格参数方面，ROG Delta拥有四颗独立ESS 9218发声单元，同时内置了Industry-leading ESS 9218 Quad-DAC芯片，来保证其能够拥有不错的解析力。

至于它实际的音效以及在游戏内的表现如何，现场我们没有体验到，所以这里也无法给出一个相对准确的评价。不过可以肯定的是，ROG Delta的佩戴舒适度是相当不错的。

索泰第二代VR GO PC背包：更小也更轻了

从VR开始出现至今，几年过去了，其依旧没有能够实现大规模普及。导致这一结果的原因有很多，而对PC性能要求较高便是其中一个。

过去很长一段时间，为了让VR设备能够获得更好的体验，其很难摆脱与PC之间的线缆束缚。于是，VR背包也就应运而生了。

索泰第二代VR GO PC背包主要改进的地方是机身尺寸和重量，相比上代产品，它的机身尺寸要更小一些，同时也更轻了。理论上，你背上它进行VR体验的效果要会更好。

但这类设备有一个问题是，由于你和PC接触的距离非常近，所以设备运行过程中所散发出的热量多多少少是会影响到实际体验。

而这代产品机身体积缩小之后，也意味着其对散热性能的要求会更高。所以最终索泰第二代VR GO PC背包是否能让人满意，现在看来还是一个未知数。如果其散热表现确实足够出色，这款设备无疑将会受到很多想要体验VR玩家的喜爱。

AZIO复古无线键盘：一款「古风味儿」十足的键盘

复古键盘向来不是为大多数人而生的产品，但其独特的设计风格，却始终吸引着一批忠实的用户。在本届展会上，我们就看到了一款这样的产品。

和很多同类产品一样，AZIO复古无线键盘同样采用了类似老式打字机的设计风格。圆形的键帽加之键盘区选择了两种不同的配色，使得它看起来非常个性。

而实木、金属以及皮革三种不同材质的搭配，让AZIO复古无线键盘相比单纯使用金属材质的同类产品，在直观视觉上显得更加复古。

就实际体验而言，虽然它的键帽做成了圆形，但依旧可以带来非常不错的段落感。当然，在手指与按键的贴合上，其相比我们常见的方形键帽，还是有所差距的。

总结以上四款产品，较之传统PC或者手机，它们在展会上的整体关注度可能并没有那么高。但就产品本身而言，其无疑都有着各自特殊的地方，也着实不应该被我们所忽略。

本届COMPUTEX展会才刚刚开始，未来几天的逛展旅途中，如果碰到有趣、新奇、好玩的产品，我们也将分享给大家，欢迎关注。