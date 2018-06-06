80元，南孚发布全球首款世界杯无线充电器

2018年俄罗斯世界杯临近，南孚近日发布了全球首款世界杯无线充，号称是“全球最薄最小的无线充”，性能强大，仅售80元，再次问鼎价格屠夫，引发国内外球迷关注。

这款名为Aircharge无线派的世界杯限量版无线充薄至4毫米，厚度还不到iPhoneX的一半，比饼干还轻薄小巧，又被贴切的称为饼干无线充。

之所以能做到这么薄，是由于南孚在这款产品上采用了全球首创的Air-thin致薄分体技术，创新性地将发热电路从充电盘上完全移除，仅保留感应线圈。做到了轻薄的同时还不发烫，低温充电安全，有效保护手机电池。

在适配的手机型号上，因为南孚是国际无线充电联盟会员，支持国际标准的无线充电协议，不仅能为苹果iPhone8和iPhoneX充电，三星，诺基亚，甚至小米、华为、锤子等的无线充电机型都能支持，做到随放随充。

在安全性上，具备智能FOD检测功能，智能温控充电可检测设备温度，当温度过高会停止充电，当降温后自动续充。

传统的无线充电器只有中间一圈是线圈，需要费力对准放下才能正常充电，但南孚世界杯饼干无线充则不需要，小巧的圆形面板整个都是线圈，手机放下就能充，不用费时费力的去对准手机背面了，非常人性化。

目前，这款性能强大且性价比无敌的南孚世界杯饼干无线充已在天猫首发，首发期有5元无门槛优惠券，券后到手价仅80元，点此选购，可谓球迷福音。