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京东自营斐讯0元购：K2T路由器直降60元，A1+M1空净套装抢赚300元

2018-6-6 21:04:18来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

6月7日0点，斐讯京东自营旗舰店旗下K2T/K3/K3C/K2P路由器、智能音箱R1、天天链N1、智能体脂秤S7、悟净A1空气净化器、电视盒子T1等爆品满减大促最高直降200元，N1+H1挖矿组合、A1+M1空净套装、A1+滤芯套装、K3+H1/K3C+H1存储套装等爆款套装最高抢赚300元，数量有限，抢完即止。

斐讯京东自营旗舰店活动（点此进入）：

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智能音箱R1黑/￥2389赚110元/6期6/7 0:00 开抢点此购买
智能音箱R1灰/￥2389赚110元/6期6/7 0:00 开抢点此购买
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K3+H1/￥2748赚250元/12+4期6/7 0:00 24小时点此购买
K3C+H1/￥2148赚250元/12+4期6/7 0:00 48小时点此购买
A1+M1/￥2498赚300元/12+3期6/7 0:00 48小时点此购买
燕飞利仕Alpha/￥899赚100元/3期6/6 0:00 48小时点此购买
体脂秤S7/￥519赚80元/1期6/7 0:00 24小时点此购买
天天链N1/￥949赚150元/3期6/7 0:00 48小时点此购买
A1空气净化器/￥1799赚200元/12期6/7 0:00 24小时点此购买
A1+滤芯/￥1898赚101元+滤芯/12期6/7 0:00 48小时点此购买
移动硬盘H1/￥949赚50元/4期6/7 0:00 24小时点此购买
M1空气检测仪/￥699赚100元/3期6/7 0:00 48小时点此购买
电视盒子T1/￥888赚111元/1期6/7 0:00 24小时点此购买
智能手环W1/￥709赚90元/1期6/7 0:00 48小时点此购买
K3金/￥1799赚200元/12期6/7 0:00 24小时点此购买
K3银/￥1799赚200元/12期6/7 10:00 24小时点此购买
K3C/￥1199赚200元/12期6/7 0:00 48小时点此购买
K2P金/￥699赚100元/3期6/7 0:00 24小时点此购买
K2P银/￥749赚50元3期6/7 0:00 24小时点此购买
K2蓝/￥339赚60元/1期6/5 0:00 72小时点此购买
K2白/￥339赚60元/1期6/5 0:00 72小时点此购买
体脂秤S7PE/￥699
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E1中继器/￥499限量抢购/1期现货抢购点此购买

1、【京东自营】"0"元购斐讯K2T路由器，买就返699元，抢赚10元，白条支付立减20，满600再减30元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月7日 00:00 - 23:59。

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3、【京东自营】"0"元购斐讯天天链N1存储套装，买就返2098元，再赚200元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月7日 00:00 - 6月8日 23:59。

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4、【京东自营】"0"元购斐讯K3C存储套装，买就返2398元，直降250元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月7日 00:00 - 6月8日 23:59。

“0”元购流程：下单购买，收货激活2个K码，送2398元大礼包，其中1399元（K3C路由器）12期分期全额提现，999元（移动硬盘H1）4期分期全额提现。

5、【京东自营】"0"元购斐讯智能空净-智控版，买就返2798元，再赚300元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月7日 00:00 - 6月8日 23:59。

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7、【京东自营】"0"元购斐讯K2P香槟金路由器，买就返799元，再赚100元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月7日 00:00 - 23:59。

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