iGame“十周年”品牌换新：七彩虹发布全新整机产品

IT之家6月6日消息 七彩虹作为国内品牌占有率及销售最高的计算机板卡品牌厂商之一，携手英特尔于COMPUTEX18发布了全新iGame整机产品，为广大玩家用户带来更加优质的选择。

iGame整机发布会于2018台北国际电脑展第二天下午2点正式开始。今年年初，英特尔授予了七彩虹主板“2017年CCG年度创新奖”，高度认可七彩虹近年来对技术的深耕推出最新芯片组主板产品。

七彩虹旗下iGame品牌的高端产品不仅在市场中经过多年的产品迭代，建立了不俗的口碑，同时以“玩家定制”的产品理念捆绑广大用户一起参与产品设计和定制化，赢得了不少游戏玩家的青睐。今天，英特尔与七彩虹携手为广大用户推出全新iGame整机产品，为广大游戏爱好者们提供更具“玩家定制”理念的整机产品。

iGame代表性的三大系列：九段、Vulcan X系列、Neptune系列都会推出相应旗舰产品，另外值得注意的是，除了原有的板卡产品，iGame家族将迎来新的成员，iGame内存系列和iGame主机产品。

此次COMPUTEX七彩虹展台也是以全新的iGame LOGO作为原型，呼应品牌新标志，创造出极速闪电般的强烈视觉效果，展现电竞风与未来感。

英特尔将通过继续解锁高性能处理器将重点放在PC游戏社区上。感谢了七彩虹作为英特尔的优秀合作伙伴，将众多优秀的主板推向市场，并期望看到七彩虹给主板业务的热情和创新同时反映在当前和未来的计划中。

随后iGame整机产品亮相，亮相的第一款iGame整机产品以新iGame LOGO作为整体外形，极具质感的金属构架搭配上红白的配色及喷漆带来强烈的视觉冲击，让人不由自主的被这款主机吸引。

iGame整机采用了iGame系列旗舰级主板+显卡的搭配，主机在使用七彩虹SSD的基础上，还安装了英特尔Optane内存。