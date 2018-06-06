128GB内存的笔记本你见过吗？COMPUTEX18上的ROG展台就有

IT之家6月6日消息 不知道大家看到过最大容量的笔记本内存容量是多大？相信32GB就已经顶天，而最丧心病狂的也不过64GB，现在小编在COMPUTEX18的展台上看到了容量为128GB的笔记本，是不是已经突破天际了呢？

在ROG的展台上，有一台体积十分庞大的笔记本屹立在展台上，和其他产品不同的是，这台笔记本旁边有一个明显的招牌，上面显示这是世界上首款搭载128GB内存的笔记本，采用的是三星最新的内存技术。

这款ROG笔记本的型号为G703GI，搭载Intel Core i9-8950HK处理器，128GB内存以及GTX 1080显卡，同时还拥有最多3块512GB PCI-E SSD以及2TB HDD，基本上能堆的料都已经堆上了，而裸机的重量也达到了恐怖的4.7kg。小编在现场询问ROG的人员，他们表示之前的确最高只有64GB，不过三星推出了最新的内存技术，于是我们可以在COMPUTEX18上看到内存容量为128GB的怪兽出现。

工作人员表示搭载128GB内存的ROG G703GI笔记本尚未正式发售，不过售价的话看起来4万元人民币是起步了。小编在COMPUTEX18的现场给这台性能怪物装上了IT之家，大家有空也可以去发个小尾巴。