内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

128GB内存的笔记本你见过吗？COMPUTEX18上的ROG展台就有

2018-6-6 22:21:05来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家6月6日消息 不知道大家看到过最大容量的笔记本内存容量是多大？相信32GB就已经顶天，而最丧心病狂的也不过64GB，现在小编在COMPUTEX18的展台上看到了容量为128GB的笔记本，是不是已经突破天际了呢？

在ROG的展台上，有一台体积十分庞大的笔记本屹立在展台上，和其他产品不同的是，这台笔记本旁边有一个明显的招牌，上面显示这是世界上首款搭载128GB内存的笔记本，采用的是三星最新的内存技术。

这款ROG笔记本的型号为G703GI，搭载Intel Core i9-8950HK处理器，128GB内存以及GTX 1080显卡，同时还拥有最多3块512GB PCI-E SSD以及2TB HDD，基本上能堆的料都已经堆上了，而裸机的重量也达到了恐怖的4.7kg。小编在现场询问ROG的人员，他们表示之前的确最高只有64GB，不过三星推出了最新的内存技术，于是我们可以在COMPUTEX18上看到内存容量为128GB的怪兽出现。

工作人员表示搭载128GB内存的ROG G703GI笔记本尚未正式发售，不过售价的话看起来4万元人民币是起步了。小编在COMPUTEX18的现场给这台性能怪物装上了IT之家，大家有空也可以去发个小尾巴。 

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ROG华硕笔记本

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有