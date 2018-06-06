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斐讯商城0元购：K2T路由器抢赚55元，智能体脂秤S7PE立减35元

2018-6-6 22:48:15来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

6月7日0点，斐讯官方商城旗下K2T路由器、智能音箱R1、智能体脂秤S7PE、N1+H1挖矿组合等满减大促，数量有限，抢完即止。

斐讯官方商城活动（点此进入）：

商品名/活动价优惠/返现
时间抢购链接
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N1+H1/￥1943赚155元/3+4期6/7 0:00 48小时点此购买
智能音箱R1黑/￥2394赚105元/6期6/7 0:00 48小时点此购买
智能音箱R1灰/￥2494赠德尔玛除螨仪/6期6/7 0:00 48小时点此购买
体脂秤S7PE/￥664赚35元/2期6/7 0:00 48小时点此购买
电视盒子T1/￥883
赚116元/1期6/7 0:00 48小时点此购买
智能插线板DC1/494赠1万积分/1期6/7 0:00 48小时点此购买
K2P金/￥714赚85元/3期6/7 0:00 48小时点此购买
M1检测仪/714
赚85元/3期6/7 0:00 48小时点此购买
A1空气净化器/￥1794赚205元/12期6/6 0:00 48小时点此购买
移动硬盘H1/￥944赚55元/4期6/6 0:00 48小时点此购买
智能手环W1/￥714赚85元/1期6/6 0:00 48小时点此购买
K2蓝/￥364赚35元/1期6/6 0:00 48小时点此购买

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“0”元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，2期分期全额提现。

备注：

1、领券时间：6月5日-6月8日，优惠券有效期：6月7日-6月8日；

2、该优惠券为K2T专属优惠券；每个账号限领2张。

2、【斐讯商城】“0”元购斐讯智能体脂秤S7PE，买就送699元，满减钜惠，每台可减30元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止。抢购时间：6月7日 00:00 - 6月8日 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，2期分期全额返现。

3、【斐讯商城】“0”元购斐讯AI音响R1黑，买就送2499元，限时抢购价2399元，京东支付再减5元，限量开抢，抢完即止！抢购时间：6月7日 00:00 - 6月8日 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送2499大礼包，6期分期全额提现。

4、【斐讯商城】"0"元购斐讯天天链N1+移动硬盘H1，买就全额送，限时抢购价1948元，京东支付再减5元，共享闲置资源，获惊喜收益，数量有限，抢完即止。抢购时间：6月7日 00:00 - 6月8日 23:59。

“0”元购流程：下单购买，收货激活2个K码，送2098元大礼包，其中1099元（天天链N1）3期分期全额提现，999元（移动硬盘H1）4期分期全额提现。

5、【斐讯商城】"0"元购斐讯电视盒子T1，买就送999元，限时抢购价888元，京东支付再减5元，数量有限，抢完即止。抢购时间：6月7日 00:00 - 6月8日 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，120天到期全额提现。

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