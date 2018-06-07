科技与电竞的碰撞，索泰COMPUTEX 2018硬件精彩看点

2018年6月5日，COMPUTEX 2018台北电脑展正式开幕。全球领先的DIY硬件品牌ZOTAC索泰携最新的产品和硬件华丽亮相，除了令人眼前一亮的新一代ZBOX迷你电脑系列，还有首次亮相的两款ZOTAC GAMING电竞主机、新一代VR GO背包电脑及最新出炉的获奖产品。展位内更设有索泰最新的显卡创新技术展示。

索泰展览会场位于台北南港展览馆四楼（展位号M0420），展台的装修十分酷炫。通过索泰最新SPECTRA灯效系统，玩家可以自选显卡的任何一组灯条自定义其颜色及效果。

展台除了众多最新索泰产品展示外，ZOTAC CUP MASTERS CSGO索泰大师赛亚洲区决赛也在现场激情开战，来自香港、台湾、日本、韩国及东南亚等亚洲各个区域的8支强队将齐聚一堂，进行为期5天的比赛，共同角逐20000美元的总奖金与8月香港线下全球总决赛的名额。

ZOTAC索泰全球行政总裁王锡豪先生、NVIDIA事业部资深副总裁Jeffrey Fisher以及INTEL副总裁兼商用客户端平台总经理Thomas M.Garrison亲临开幕式现场并发表了致辞演讲。

本次赛事使用索泰麦克MEK1电竞主机作为赛事唯一指定用机，酷炫的外观加上强悍的性能，为选手的精彩发挥保驾护航，也将现场的电竞气氛推至高潮。

除了索泰麦克MEK1电竞主机之外，ZOTAC GAMING本次还公布了两款电竞主机新力军——MEK MINI及MEK ULTRA，两款新型号电竞主机一同于展台首次亮相。

MEK MINI的体积及重量只有MEK1电竞主机的一半，但性能却不差丝毫。轻巧的造型令它轻松胜任移动电竞及游戏平台，其搭载的第八代Intel酷睿处理器与GTX 1080独立显卡独立空间设计，散热效果强大。此外还配备电竞级Killer网卡、高速32GB Intel Optane内存以及具备ARGB灯效的新一代SPECTRA系统。

MEK ULTRA在MEK电竞主机系列之中性能最强、速度最快，它搭载顶级的硬件，能以最高性能来运行现有、甚至未来的游戏大作，为玩家提供绝佳的PC游戏体验。此外还有炫光ARGB灯效的新一代SPECTRA系统加持，让你享受多样的自定义灯光模式。

除了ZOTAC GAMING PC，现场令人瞩目的毫无疑问是ZBOX迷你PC，此次索泰展出了种类繁多的ZBOX迷你PC产品，包括全新的VR GO 2.0背包电脑与ZBOX Q系列工作站，让观众们一饱眼福。

两款索泰ZBOX迷你PC产品荣获2018年台北国际电脑展创新设计奖。搭载第8代Intel酷睿处理器，加上25W的超低TDP功耗方案，成为ZBOX C系列中性能最强大的静音产品。

另一得奖者是VR GO 2.0背包电脑。作为新一代的VR背包电脑，外观造型焕然一新，并采用第八代Intel酷睿处理器，体积比上一代更加轻巧，采用优化的人体工学设计以增加机身与背部的空间，进一步增强透气度及舒适度，带来更舒畅自由的VR体验。

VR GO 2.0配置索泰最新SPECTRA灯效系统，带来个性的ARGB灯光功能，让用户全方位自定义灯效，打造独一无二的LED效果。

展会现场提供了数台VR GO 2.0背包电脑及多款VRGO 2.0示范游戏供玩家体验，同时吸引了大量玩家驻足。

而ZBOX MA551迷你电脑。作为首台搭载崭新AMD Ryzen处理器的迷你电脑，本次它以完整的规格全新亮相，配备AMD Ryzen 5及内置Radeon显示芯片。

ZBOX PI225-GK是最薄及最小的ZBOX迷你PC、也是今年iF Design Award的获奖者，ZBOX PI225-GK搭载全新的四核心Intel N4000处理器，无风扇散热设计，真正的零噪音运行，并支持4K@60Hz的显示器。

ZBOX Q系列是全球首台搭载NVIDIA Pascal架构的Quadro迷你电脑。ZBOX迷你电脑Q系列承袭ZBOX迷你电脑的纤巧及时尚造型，充分发挥业界领先的专业图像能力。本次展出的系列最新型号，更加入了10 Gigabit网络的功能。

MAGNUS迷你游戏电脑也迎来了重大突破，系列本次展出了首台配备电竞级网卡Killer Wireless及Killer以太网络的ZBOX迷你游戏电脑，将游戏和视频网络流量自动设置为优先等级，让游戏和视频的体验更加流畅。加上搭载第八代Intel酷睿处理器和GeForce GTX桌面级独立显卡，以最轻巧的体积提供超低延迟的游戏和直播体验。

MOD领域最前沿的浸泡式2.0水冷主机也华丽亮相，机器人一般的机箱科技感十足，该水冷主机搭配了索泰顶级至尊PLUS显卡，不仅外观酷炫，游戏实力非凡。

NVIDIA专区具备ZOTAC AMP EXTREME游戏系统，该系统由GGF LAN Party创造。搭载ZOTAC的旗舰级游戏显卡、高性能桌面级处理器及强劲的CPU水冷散热器，带来十分出色游戏体验。