灵耀X笔记本领衔：华硕获得17项COMPUTEX 2018大奖

IT之家6月7日消息 COMPUTEX 2018于6月7日在台北盛大开幕，而华硕旗下一系列新品共夺得17座大奖，包括6项“最佳产品奖”与11项“创新设计奖”。其中，新推出的轻薄笔记本电脑灵耀X更一举囊括“年度最佳产品奖”、“最佳产品奖金奖”与“创新设计奖”等3座大奖。我们来看看获奖的几款产品。

灵耀X笔记本

13.3英寸的华硕灵耀X是专为精英人士用户量身打造的极致轻薄笔记本电脑，一体成型的金属机身仅1.29cm厚度、1kg重量，搭配深宝石蓝、勃艮第红等前沿时尚配色，此外灵耀X还通过了美国军规MIL-STD 810G耐用性标准，让使用环境更加灵活自由。

配置方面灵耀X搭载第八代Intel Core处理器，PCI-E X4接口SSD以及支持“雷电3”接口的Type-C接口，最高的续航时间可以达到13.5小时。

华硕灵耀X Pro 15笔记本

华硕灵耀X Pro笔记本定位专业、高端用户所需，采用精密金属旋压技术打造的尊爵蓝、玫瑰金两种配色，充满未来科技感的全新ScreenPad的设计，首次将传统笔记本触控板与高清触控屏结合，进一步简化工作方式、大幅提升工作效率的同时，还提供了更自由的定制功能。

目前ScreenPad已经支持包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint等主动常用应用软件，未来还将持续增加通过ScreenPad操控联机手机等功能，并通过开放平台让开发者可以为ScreenPad提供更多优秀应用。

在硬件配置上，灵耀X Pro 15最高搭载第八代Intel Core i9处理器、GTX 1050Ti显示芯片、1TB固态硬盘、同时还配备100% Adobe RGB色域与PANTONE认证的15.6英寸4K UHD (3840 X 2160)显示屏幕。

华硕新灵耀 S15 / S14笔记本电脑

华硕新灵耀 S15 / S14是2018年笔记本电脑的个性代表之作。只有1.8kg(S15) / 1.4kg(S14)重量与1.8cm厚度的机身，不仅拥有匠心独运的织物纹理涂层，更拥有太空绿、星空灰、银蓝、枪灰、冰柱金等多达5种缤纷配色选择。

华硕新灵耀 S15 / S14同时也是率先采用三面(屏幕左、右两侧与上方)窄边框设计的产品，这让两款产品分别达到86%与84%的超高屏占比

。华硕新灵耀 S15 / S14搭载的是Intel Core i7处理器以及MX150显卡。

华硕新灵耀 S13笔记本电脑

华硕新灵耀 S13是华硕首款采用四面窄边框显示器的笔记本电脑，屏幕边框达到夸张的4.3mm，这样11英寸机身中配备了13英寸显示屏幕，并因此提供了高达89%的屏占比，同时机身小巧轻薄，仅重1.2kg。

ROG GM501 电竞笔记本电脑

ROG GM501配备了Intel Core i7处理器，GTX 1070显卡以及主动式空气力学系统(AAS)散热设计。全新ROG GM501除了采用144Hz超高刷新率、3ms疾速响应时间的IPS显示屏幕，更支持Aura Sync神光同步灯效。

ROG枪神II /魔霸 II电竞笔记本电脑

ROG枪神II /魔霸 II是ROG分别针对第一人称射击(FPS)游戏和多人在线战斗竞技(MOBA)游戏推出的全新升级产品，两款电竞笔记本电脑均采用全球首款144Hz、3ms响应时间的超窄边框显示屏幕，同时还配备可大幅提升操控体验的HyperStrike Pro电竞键。

ROG枪神/魔霸电竞笔记本电脑

ROG枪神/魔霸是ROG首次针对第一人称射击游戏、多人在线战斗竞技游戏量身打造的电竞笔记本电脑。

ROG冰刃2 电竞笔记本电脑

ROG冰刃2搭载Core i7处理器与GTX 1080独立显示芯片，专属主动式空气力学系统(AAS)散热设计，在开启屏幕时机身底座能自动升起，大幅提升散热效果，长时间保持强劲性能。

以下是华硕在本次COMPUTEX 2018上获得的所有奖项名单：

【最佳产品奖金奖 (Best Choice Golden Award)】

灵耀X (UX391)笔记本电脑

华硕ZenFone 5智能型手机

【最佳产品奖 (Best Choice Award)】

灵耀X (UX391)笔记本电脑 (年度最佳产品奖，Best Choice of the Year)

华硕 ZenFone 5Q智能型手机

华硕无边框套件

ROG冰刃2 电竞笔记本电脑

【创新设计奖 (COMPUTEX d&i Award)】

灵耀X (UX391)笔记本电脑

华硕 灵耀X Pro 15 (UX580)笔记本电脑

华硕新灵耀 S15 (S530) / S14 (S430)笔记本电脑

华硕新灵耀 S13(S330)笔记本电脑

ROG GM501 电竞笔记本电脑

ROG枪神II /魔霸 II (GL504系列)电竞笔记本电脑

ROG枪神/魔霸 (GL503 / GL703系列)电竞笔记本电脑

ROG HURACAN G21电竞台式机

ROG Strix GL12电竞台式机

ASUS ProArt PQ22UC专业显示器

ASUS PB系列迷你计算机

ASUS AiMesh AX6100 Wi-Fi系统 (RT-AX92U两件组)