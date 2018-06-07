波士顿动力宣布商业化：能开门的机器狗能大卖吗？

6月7日消息，据CNBC报道，机器人初创企业波士顿动力公司(Boston Dynamics)已经成立了26年，但其更像是个资金充裕的机器人实验室，专注于研发各种各样的动物机器人，而非商业公司。几经波折之后，这家公司开始改变策略，现在正寻求推出可用于商业销售的动物机器人。

目前还不清楚，波士顿动力公司是否正制造杀人机器、家庭帮工亦或是其他什么东西。过去几年中，这家神秘的公司曾获得美国军方的资助，在YouTube上播放的实验机器人模仿动物捕食者的视频让全世界的人感到不安。在其中一段视频中，一个真人大小的野猫（wildcat）机器人以每小时超过30公里的速度穿过停车场。在另一段视频中，一个绰号“沙蚤”(SandFlea)的小型轮式机器人突然跳到屋顶上，然后再下来。

图：2018年5月24日星期四，在波士顿举行的机器人技术峰会上，波士顿动力公司(Boston Dynamics)的小型机器人SpotMini正穿过会议室

最近，波士顿动力公司的研究重点是像狗一样的细长机器人，它可以爬楼梯，在与人类的拔河中保持住姿势，并可开门让其他机器人通过。这些视频不禁让人联想到快速、强大、有时甚至令人生畏的未来机器人，同时也引发了几个问题。这些机器人是如何工作的？波士顿动力公司打算用它们做什么？这些视频（有些点击量达3000万次）是否完全展示出它们的能力？

波士顿动力公司对详细阐述这些问题的答案兴趣不大。几个月来，该公司及其母公司软银(SoftBank)拒绝了无数寻求其工作信息的请求。当有记者希望访问该公司位于波士顿郊区沃尔瑟姆的总部时，他的请求也被拒绝了。但在美联社采访了波士顿动力公司10名员工后，该公司68岁的创始人、首席执行官马克·莱伯特(Marc Raibert)同意在5月末的机器人会议上接受简短采访。

莱伯特刚刚演示了最新机器人，它将成为该公司26年历史上的第一个商业机器人，即像狗一样的、能够开门的SpotMini，波士顿动力公司计划明年将它卖给企业，充当配备了摄像头的机器人保安。该公司尚未公布这种电池驱动的机器人的价格，其重量与拉布拉多猎犬差不多。莱伯特说，公司计划每年生产1000个SpotMinis。

对波士顿动力公司意图的猜测——武器还是仆人？——每次发布新视频时都会引发点击峰值。SpotMini跨越了这种分裂，R莱伯特表示，他不排除未来应用于军事领域的可能。但他淡化了人们对该公司机器人有朝一日可能被用来杀人的担忧。他说：“我们考虑过这个问题，但汽车、飞机、电脑和激光也都被用于军事。你能想到的每种技术都有多种使用方法。如果说有什么可怕的地方，那就是人是最可怕的，我认为机器人本身并不可怕。”

波士顿动力公司以前参与的军事项目包括研发四足机器人驮骡，它可以在沙漠或山区运送物资，但听起来更像割草机，据称美国海军陆战队认为它太过嘈杂。波士顿动力公司希望克服的更大问题仍然不明朗，这可能是设计上的问题。对波士顿动力公司8名前员工和莱伯特前学术合作者进行的采访表明，该公司长期以来始终无视商业需求，更不用说外界的道德或伦理担忧，一心追求模仿动物运动的机器。

前雇员们说，波士顿动力公司更像是资金充裕的研究实验室，而不是像企业那样运作。莱伯特的愿景通过签署军事合同得以延续多年，特别是来自美国国防高级研究计划局(DARPA)的合同。联邦合同数据库列出了自1994年以来波士顿动力公司获得的国防资金，数额超过1.5亿美元。

波士顿动力公司表示，只有它自己相信，对机器人长达25年的研究将“释放出非常高的商业价值”。当被问及它是否曾想到将机器人武器化时，该公司拒绝回答。

当莱伯特和同事们40年前开始在卡内基梅隆大学的研究实验室里研究袋鼠和鸵鸟视频时，建造能像动物一样跳跃、奔跑或觅食的机器人还是工程学的边缘领域。但是敏捷机器人已经不再是科幻小说中描述的产物，即使它们看起来仍然如此。例如，波士顿动力公司的阿特拉斯(Atlas)机器人，它是一种庞大的人形机器人，可以看到它在破碎的地面上徒步行走、跳到脚架上，甚至还可以进行笨拙的后空翻。

在视频中，该公司的机器人漫步在各种各样的地方——在公司的单层总部、新罕布什尔州的滑雪小屋内，以及在莱伯特家附近僻静的草地和林地上。在有些视频中，人们踢机器人或用曲棍球棒戳它们，以测试它们的平衡能力。迈克尔·切庞尼斯(Michael Cheponis)曾于上世纪80年代与莱伯特在芝加哥大学开创性的机器人实验室共事，他称自己的这位前同事为“美国英雄”，坚守“对世界有用”的本心，“身上没有一丝邪恶博士的影子”。

2013年，谷歌收购了波士顿动力公司，并明确表示不希望参与国防工作，此后两家公司的防务合同开始逐步终止。2013年12月份，谷歌宣布收购计划后不久，时任谷歌首席机器人技术官、此次收购的设计师安迪·鲁宾(Andy Rubin)就冲进公司的午餐室，向员工们发表了鼓舞人心的讲话。与会者后来说，他们感到了一种宽慰和谨慎的乐观。一名前员工回忆称：“他谈论了雄心勃勃的目标，比如可以帮助老年人和体弱者的机器人，在杂货店工作的机器人，以及递送包裹的机器人。”

但是波士顿动力公司与谷歌的蜜月很快就变了味。据几位知情人士透露，鲁宾第二年离开了这家公司，他的接任者对莱伯特的做法越来越不满。人们担心的问题包括：波士顿动力公司缺乏专注于开发可销售产品的能力。谷歌还担心社交媒体上关于该公司“可怕机器人视频的负面消息”，这可能会损害它的形象。

几位前员工还说，在公司内部，“机器人可以被改造成武器”的想法偶尔会在工作场合引发随意的闲聊、窃笑或不适，但很少有人认真对待它。波士顿动力公司前工程师安德鲁·斯特劳(Andrew String)说：“他们肯定知道人们害怕他们的机器人，公司经常收到仇恨邮件和其他奇怪的东西。”但他说，莱伯特从未觉得有必要为自己做出解释，而是想让这项技术来证明。

到2016年，谷歌打算出售该公司，最终日本科技巨头软银成为买家，该公司已经拥有机器人投资组合，其中包括可爱的人形机器人Pepper。该交易于今年早些时候完成。软银拒绝透露任何有关其计划的消息，但波士顿动力公司最新发布的招聘信息显示，该公司更加重视开发能够销售的产品。其中一个职位是“机器人福音传道者”，帮助在物流、建筑和商业安全领域找到“市场驱动”的机器人应用途径。

莱伯特称赞谷歌推动该公司向前发展的努力，以完成“我们做过的最好工作”。但他表示，在软银领导下，他的团队将再次扮演“独立公司”的角色。莱伯特称：“我们有个非常棒的计划，我们现在在全力以赴去实现它。”