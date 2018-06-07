客厅音响系统再添新成员，Sonos这次玩的是智能Minibar

家庭影音产品的更新，似乎已经是继“无线降噪耳机”之后又一大新的热潮。

最近推出或者更新Soundbar的品牌不在小数，他们或者是基于新技术作产品补充或更新，也可能是跟着新需求类型来开发产品。

其中，Minibar这类新品也就成为了今年的兴起的新需求。

随着电视不断轻薄化，Soundbar也需要“瘦身”来满足一些小户型家庭的需求。早前，爱范儿已经体验过来自索尼的Minibar系列，感觉上在现有的技术下，要做到小体积和保持声音质这两大目标也不是太难的事。

只是，要在Soundbar这种同质化较为明显的领域中打出自己的特色，这是大多数厂商需要花心思的地方。

现在，专注在完全无线化音频系统的Sonos也推出了一款主打小体积的Soundbar。这款新加入到客厅影院系统的新成员，是Sonos继智能音箱后的新尝试。

6月6日，Sonos在旧金山正式发布了智能条形音响Sonos Beam。

这款产品是一款支持亚马逊Alexa智能语音助手的小体积Soundbar，主要面向小户型家庭或者打算为房间添置电视影音系统的用户。

外观方面，小体积是Sonos Beam的第一大重点。

Sonos Beam采用长条形椭圆设计，机身要比PLAYBAR小不少。由于自身就集成了低音单元，也没有像传统电视Soundbar那样附属低音炮，所以空间摆放对它的影响不大。

之前推出的PLAYBASE，是可以直接放在电视下方来降低摆放空间的影响程度。而这次推出的Sonos Beam，则结结实实从体积压缩上降低对摆放的影响。

再加上，Sonos Beam可以跟电视一样挂墙，空间影响就更低了，这对于一些家庭空间比较拮据的用户来说，也算是一个友好的设计。

Sonos Beam依旧采用的是Sonos经典的黑白配色，机身表面加上哑光处理来突出质感。这样的处理，更多的也是为了融合到自己的产品中。

Sonos Beam的负责人表示，Beam所用的材质有一定的耐久度，经过特殊的质感处理后，白色机身并不那么容易发黄，这样即便是长时间使用，也不会对观感、成色。

当然，Sonos CEO Patrick Spence在发布会开初时表示，Sonos其实也有“多彩设计”的打算，只是目前没有把这个想法放在Beam上而已。Sonos Beam更多的是想更方便地融入家庭设计中，相比其他颜色，黑白的适应性更强。

机身接口方面，Sonos Beam机身提供了HDMI接口、网线接口以及电源接口，接口简单化是Sonos一向的产品传统。Sonos Beam既然能够加入到之前的“客厅影院系统”的话，那它也可和其他Sonos音频产品进行无线连接。

这个也是Sonos降低配置压力的原因，他们不需要考虑一个怎样的重低音单元，因为Sonos Beam把Sub变成自己的外置重低音单元，也可以通过多组PLAY系列或者Sonos One组成一个环绕系统。

Beam的产品思想其实就跟PLAYBASE、PLAYBAR的思维很相似，都是连接电视，作为整套客厅系统的核心。而且，Beam附带智能化元素，自身支持Alexa语音助手的它，可以和亚马逊的FireTV联动，实现一同语音控制。

只是，Alexa并没有进入中国。国内用户要实现语音控制，则要通过Rokid这个服务，才可实现Sonos的中文语音控制。

声音结构方面，Sonos Beam其实就是一个简单的3.0音频系统。

低音单元放在机身正面上，而机身两侧的内部有两个斜切放置的喇叭，用来增强环绕声表现。用户也可以再购置Sub和Sonos One来整合成一套新的5.1系统，以满足自家的音频需求。

除了电视做音频输出，Sonos Beam也可以使用Sonos app里面附带的流媒体服务。在中国地区，目前有虾米、网易云音乐、QQ音乐等服务商接入到这套系统中，基本上也覆盖了国内大部分的流媒体服务了。连接

总的来说，Sonos Beam是Sonos在产品整合上的一种新尝试。

Sonos要做的不仅仅一款小体积Minibar，他们希望自家用户群中的音乐需求和家用音频需求整合在一起，做一种多面体产品出来。再加上智能语音助手的加入，也进一步提升了Beam的地位。这个产品的目标很明确，就是要做你家中的智能音频中枢。

这个，Sonos这次选择在Soundbar上率先实现智能化的主要原因。毕竟你接入电视的话，Soundbar是必不可少的东西。而作为中枢的它，也能方便用户去控制其他音频设备。

在支持Alexa和Google Assistant之后，Sonos能够控制的东西就更多。

你不仅能够用Soundbar来看电影，也能借助它来查日常天气、定外卖等等……智能化加上家用音频中枢这两个概念的结合，进一步拓宽了Beam的使用场景。

售价方面，Sonos Beam的美国售价为399美元，中国地区的官方售价为3980元。在旧金山当地时间6月6日正式开始预订，7月17日正式全球开卖。

届时，Sonos还会推出两款转接口配件，来应付光纤输出的音频设备。

Sonos今天发布的消息就这么多，至于Sonos Beam的具体听感表现怎么样，请期待爱范儿之后的上手验货。