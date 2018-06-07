索大法又来了！Xperia Ear Duo无线耳机要把你的耳朵分成两部分

和人交谈的过程中，很多人戴上耳机其实就是为了——不想跟你说话。这个动作就是证明我对和你的谈话内容非常不感冒，把声音注意力阻隔在一个小世界里，屏蔽掉这部分“噪音”。

不过觉得有没有一群人，他们戴上耳机，还想继续和你说话？

为了不影响同时交谈和收听耳机里的音乐（听起来怪怪的），我们看到索尼就把这样一个有趣的声音实验放到了一个硬件产品上。在去年IFA上正式亮相了Xperia Ear Open Style的概念版之后，索尼在今年MWC上发布了这款产品Xperia Ear Duo，重新定义了一个词——非封闭性耳机或真全开方式耳机。要说传统意义上的开放式耳机，大体上是指耳机的漏音现象略为明显——佩戴者听得什么音乐，站两米远都可以听到。

而索尼这个非封闭性耳机的特点——其实是允许你在戴着耳机（播放音乐）的时候，还能听清楚周围的人说话。PingWest品玩觉得挺有意思，最近也小小把玩了一下这个“黑科技”耳机。

异形

无线耳机在整体外形结构上的设计大体上分为几种。有类似于索尼WI-1000X那种项链似的，类似于索尼降噪豆WF-1000X那种全无线分体设计的，还有大如索尼MDR-1000XM2那种头戴式的，不过在无线耳塞设计这个领域，不管是简单如苹果的AirPods，还是讲究挂耳和设计美学的B&O A8，都还没有特别多的公司像索尼这样在进入耳洞的耳塞结构上做文章。

索尼Xperia Ear Duo是一个典型。它把所有负责耳机无线连接、电池之类的元器件全部塞进悬挂于用户耳朵侧后方的一个长方形设备内，而声音则是通过一段固定的弯形管与长方形设备相连，弯形管输入到耳道，声音传递进耳道，为此索尼还设计了一个在耳洞内可以支撑弯形管的“耳塞”。这样通过弯形管传递的声音和外部的声音可以直接通过耳道进入耳朵，就实现了耳机声音和外界声音同时听到的效果。

明白了这个原理，就知道从耳机声音设计的思路来说，它不失为是一种全新的挑战。

▲借一张图展示佩戴效果，图片来自hk01

那么佩戴效果到底是怎么样的呢？这确实是见仁见智的问题。不过简单点来说，它看起来真的像是一个很高级的助听器……也达到了一眼辨识品牌的效果。

和很多普通无线耳机对比来说，索尼Xperia Ear Duo佩戴需要一定的用户学习成本。PingWest品玩（公众号：wepingwest）也再尝试了十几次之后，才找到了一种最便捷的手法——用左手捏住耳垂，然后将耳塞滑动到耳道中，同时耳机操控主体部分置于耳朵下方紧贴耳垂，是最轻松的佩戴方式。

不过这个方式真的要尝试十几次罢了，毕竟你甚至不能对着镜子找一下耳机佩戴位置。

至于佩戴稳固性，我们也测试了室内交谈、跑步、甚至刻意去甩动，这个耳机都牢牢地贴服在耳垂上，不会轻易地掉下来。

索尼Xperia Ear Duo的全部手势操作界面都设计在左右耳机的主体部分，而且没有任何按键，全部采用长按触控和短按触控组合的方式控制耳机。比如左耳短按是暂停/播放和接听/挂断电话，两下双击则是下一曲，三次则是上一曲，而右侧的耳机单机则是接听/挂断电话，长按则是呼出语音助手。两侧耳机都是可以上下滑动，代表了音量调节。我们实测了一下灵敏度，基本上可以轻松识别几个手势动作。

Xperia Ear Duo另一黑科技则是通过甩头和点头来控制耳机功能。比如接入电话的时候点头接听，摇头拒绝，切换下一曲的时候——则是向右侧快速甩头……

问题来了，我听歌摇头晃脑会蹦迪，会不会引起耳机误操作，直接播放下一曲了？PingWest品玩尝试左右匀速晃头，会少量出现有误操作的情况。又假如在来电的时候我正在跳绳，也可能会触发点头/接听的操作。不过如果是在日常的情况下使用，确实极少数存在这样极端误操作的情况，大可不必在意。

一些具体使用上的问题

索尼Xperia Ear Duo同时配套了一个app，提供基础的功能控制选项。但基本上，打开软件里的自适应音量控制、Clear Phase以及音质优先，设置好开/关头部动作几个基础功能之后，除了推送更新，就不会再特别关注这个app了。值得一提的是，自适应音量控制功能非常灵敏，会随着周围环境声音的增大/减小自适应控制音量，强烈建议打开。

和很多无线耳机一样，这款产品的续航时间最长只支持4个小时。我们没有去详细的测试它可以坚持几个小时几分几秒，但大体上，3个小时以上的工作续航时间是完全没问题的，另外，收纳盒可以支持三次左右的再充电，同时可以支持快速充电，充电几分钟就可持续约一小时的续航。

Xperia Ear Duo支持的是传统索尼式的蓝牙配对方式，对于这样一个满满“黑科技”的产品来说，略微显得有些俗套。

对于音质有一些期待的人来说，这款耳机似乎也完全并不适合。为了引入环境音，Xperia Ear Duo的听感也只能说和苹果AirPods这种“白开水”听音风格接近。

▲一款寄希望你时刻都戴着的耳机，但在国内“提醒日程”还不算刚需

我们在尝试使用这款产品的过程中，会经常遇到环境音、耳机音同时进入的情况，有一些会矛盾的现象。比如在飞机上使用，空姐的即时播报会更重要，我们会略微调低一下音乐的音量……而当我们不想听到外部的环境音时，也会不自然地将这款号称“可以同时听环境音和耳机音”的耳机内声音调到最大，大到足以覆盖掉收听的环境音……

另外，Xperia Ear Duo这次的蓝牙连接非常稳定，基本不会出现断连的情况。

一场关于声音注意力的实验

有消息提到，索尼Xperia Ear Duo其实是从索尼未来实验室走出来的项目产品。索尼未来实验室，就是鼓励员工做出一些有意思的项目或产品，其中有些只是做做研究，有些技术会立项成产品并推向市场，索尼Xperia Ear Duo或许就是其中的一款，是对于耳机声音结构再设计和混合环境音、耳机音的挑战项目。

从声音传播的研究方向上，索尼Xperia Ear Duo又像极了一场关于声音注意力研究的实验。

索尼Xperia Ear Duo的做法完全是与如今的降噪式耳机背道而驰的——它不光没有屏蔽周围的噪音，还刻意将它们传递进来，是一种很新鲜的玩法。对于那些热爱音质追求极致的烧友来说，这款耳机或许也显得不是那么对味儿。

我们也尝试戴着这个耳机和别人交谈，虽然我们可以清晰地听到对方的谈话内容，但有相当多的人会觉得我们并没有在认真听她说话，是一种非常不礼貌的行为。但从这款耳机的设计初衷来讲，它确实实现了让交谈声和耳机声音都同时进入耳道的意义。

我们也发现大部分硬件发烧友/极客对这款耳机“助听器”式的设计和声音传递方式产生了强烈的兴趣。

索尼Xperia Ear Duo提供了一种新思路——如果通过这种新设计方式，再加上自适应采声控制耳机音量的功能实现精准的环境音量和耳机音量的自动调节，我们是否会愿意时刻都戴着这款耳机呢？

或许从今天索尼Xperia Ear Duo开始，我们应该重新审视带耳机聊天这件事了，重新审视边听音乐边聊天的可行性问题。