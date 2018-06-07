徕卡即将发布C-LUX卡片机，莫不是梁静茹给的勇气？

放眼望去，现在随着手机摄像的进步，现在的相机都只能朝着更专业化方向发展，卡片相机如卡西欧都主动退出了中国市场，可偏偏有人不信邪，在这个节骨眼上还要发卡片相机，据来自Leica Rumors最新情况，徕卡近期会推出全新的C-LUX系列卡片相机。

看到是徕卡要发卡片相机，大家就不会觉得有什么大惊小怪了吧，大概现在也只有徕卡有这个底气了。据了解，徕卡即将新发的C-LUX卡片机将提供午夜蓝和金色两种配色，不过目前具体发布时间和参数规格都一概不知，想来之前看到徕卡完成注册的两款新品中，其中一款就是这台C-LUX了。

熟悉徕卡的朋友一定知道，徕卡和松下有着深度的合作关系，松下的高端无反镜头会由徕卡参与和设计以及认证，差不多等于索尼和蔡司的关系。此外，松下也会向徕卡提供一些相机机身方面的电子技术，比如之前的徕卡Q、徕卡SL等机型，而除了这些昂贵的机型外，徕卡还是会推出相对更为亲民的贴牌产品，也就是将松下机身重新设计后，再贴上徕卡标。

新款C-LUX相机可能就是用了松下ZS220的机身哦

所以我们不难想象，徕卡即将发布的C-LUX卡片相机，很有可能就是徕卡拿松下的产品重新做一下外观设计，估计拿的就是松下最新的ZS220之类的产品，再贴上自家牌子的小卡片相机了。至于价格么，虽然现在还没有消息，但肯定是会比可能看上去一模一样的松下相机要贵多了好吧！