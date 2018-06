“爱死小白3”来了！佳能发布两款L级EF远摄变焦镜头新品

IT之家6月7日消息 2018年6月7日,佳能宣布推出两款L级EF远摄变焦镜头新品EF70-200mm f/2.8L IS III USM及EF70-200mm f/4L IS II USM。

两款新品应用了萤石/UD镜片、IS影像稳定器、环形超声波马达等佳能多项先进技术。根据佳能计划EF70-200mm f/2.8L IS III USM、EF70-200mm f/4L IS II USM将分别于今年8月、6月下旬上市,价格目前尚未公布。

作为佳能70-200mm焦段配备F2.8恒定最大光圈镜头的新一代产品,佳能EF70-200mm f/2.8L IS III USM镜头采用出色的光学设计,加入ASC镀膜、萤石镜片、UD镜片等特殊镀膜技术及镜片,达到了佳能EF L级变焦镜头的新高度。

EF70-200mm f/2.8L IS III USM(爱死小白3)▲

外观方面,爱死小白3镜头采用佳能EF L镜头新的家族化设计风格,更加简约、大气。该镜头滤镜规格为77mm,长度约199毫米,重量约1480克。

爱死小白3镜头配备的IS影像稳定器,可实现最大相当于约3.5级1快门速度的手抖动补偿效果。与大多数L级镜头一样,采用了防水滴防尘结构2,可更好地适应在不良气候环境下的拍摄,实现日常使用的高可靠性。

该镜头在全焦段都能实现约1.2米的最近对焦距离,最大放大倍率约0.21倍,能够获得主体更加突出的特写效果。在拍摄场地移动空间受限的情况下,同样具备较高的拍摄灵活性。

其中,EF70-200mm f/2.8L IS III USM(爱死小白3)还加入了佳能ASC镀膜,成为佳能EF L级红圈镜头家族中的新标杆,并将在体育摄影、人像摄影、风光摄影等领域实现广泛应用。

拍摄样张(有压缩),原图可点此查看

这项佳能研发的镀膜技术,可有效抑制因光反射引起的鬼影和眩光。ASC镀膜是在传统的蒸镀多层镀膜之上形成的一层包含二氧化硅与空气的镀膜,利用空气折射率低于光学玻璃的特性,通过在镀膜中包含一定比例的空气,从而实现了低折射率,特别是对近乎垂直入射的光线,可强效发挥防反射作用。

佳能EF70-200mm f/2.8L IS III USM镜头镜片结构图▲

爱死小白3镜头采用19组23片镜头结构,其中应用了一枚萤石镜片以及多达5枚UD(超低色散)镜片。5枚UD(超低色散)镜片同样可显著增强该镜头的色像差补偿性能,两片UD镜片可实现与一片萤石镜片媲美的效果,因此可以进一步提升镜头的解像力。

佳能EF70-200mm f/4L IS II USM▲

深受用户欢迎的EF70-200mm f/4L IS USM镜头也迎来更新。继任型号EF70-200mm f/4L IS II USM镜头在IS影像稳定器、抑制鬼影和眩光、最近对焦距离、可靠性以及外观等方面,进行了多方位提升,同时延续了佳能L级镜头高画质特点,并保持紧凑、轻量化的优势。

EF70-200mm f/4L IS II USM镜头采用15组、20片镜片结构,镜头口径扩大至72mm。该镜头采用了9叶片EMD光圈结构,拍摄画面背景中的光点可实现更接近圆形的虚化效果。

在提升画质的同时,EF70-200mm f/4L IS II USM镜头在全焦段的最近对焦距离也从前代产品的约1.2m缩短至约1m,200mm焦距端的最大放大倍率由约0.21x提升至约0.27x。

佳能EF70-200mm f/4L IS II USM镜头镜片结构图

佳能“大三元”系列镜头

佳能“大三元”系列以其能利用F2.8恒定最大光圈,在覆盖从16mm至200mm的焦距范围内拍摄高画质照片。佳能EF70-200mm f/2.8L IS III USM与EF16-35mm f/2.8L III USM、EF24-70mm f/2.8L II USM以及EF70-200mm f/2.8L USM一起,构成了佳能“大三元”系列的新阵容,不仅提供了更高的光学性能,而且更新了佳能EF L级镜头家族化设计风格。

佳能“小三元”系列镜头

全系采用F4恒定最大光圈的佳能“小三元”系列新阵容则为用户带来了更多选择,其中广角变焦镜头拥有EF16-35mm f/4L IS USM及EF17-40mm f/4L USM;标准变焦镜头拥有EF24-70mm f/4L IS USM及EF24-105mm f/4L IS II USM;远摄变焦镜头拥有此次新推出的EF70-200mm f/4L IS II USM以及EF70-200mm f/4L USM。

IT之家编辑注:

“爱死小白”(EF 70~200mm f2.8L IS USM)又称“IS小白”,可以算是Canon EF镜头的代表作,从光学到性能都是为了最苛刻的使用环境而打造,完全是专业的象征。