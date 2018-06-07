只想抢英特尔i7-8086K？ 台北电脑展并不是CPU唱独角戏

Computex 2018的展会流程已经过去大半，相信这场PC业界的盛宴里谁是最有明星范的产品所有人都心知肚明——果然还是要一块限量纪念版高性能CPU最完美，既可以吊足硬件发烧友的胃口，也能给普通的吃瓜群众提供围观讨论话题。但是，偌大的一个台北电脑展就这样被一块CPU给概括了似乎也不大好，于是我们就来数数今年除了i7-8086K之外，还有什么看点吧！

硬件配件：能超频的超频不能超至少也要RGB

为什么说超频？首先Intel自己就带头超——Core i7-8086K本身就是一块一反Intel常态的高频率CPU，默认频率4GHz，睿频可达5GHz，不出意外应该会是短时间里游戏性能最强的桌面版Coffee Lake-S CPU；而在服务器和HEDT端，Intel也拿出了一块恐怖的28核56线程巨兽CPU，而且还在5GHz频率上跑，想象一下一条巨大的霸王龙正以小鸟龙的速度朝你飞奔过来的画面。

AMD这边因为没有工艺制程上的优势，只能依靠GF的12nm工艺继续在Zen+微架构上做文章，所以对小AA来说它的最佳策略依然是核心战争和性价比，就在Intel晒出了28C/56T@5GHz的恐怖跑分表现之后，AMD很快在第二天的主题演讲里公开第二代Ryzen Threadripper HEDT处理器，把核心数量提到32核64线程，频率嘛就当然没法说了。

NVIDIA方面，虽然距离GeForce GTX 1080发布已经过去了整整两年，但黄仁勋仍然没有给出下一代游戏卡的具体发布时间，今年NVIDIA的演说重心都放在了高性能计算上，深度学习超算HPC HGX-2同时串联16个Tesla V100，计算性能可达2PFLOPS，无论科学计算还是高精度模拟，或者是当下火爆的AI训练都能轻松应付。

回过头来看AMD这边的显卡，节奏和NVIDIA其实也一样，不过倒是发布了地球上第一颗采用7nm制程的机器学习GPU Radeon Instinct Vega 7nm，而且他们动作很快，现在已经在出样，年底就可以把Vega 7nm送到需要它的HPC用户手里。7nm制程的消费级游戏卡Navi 7nm明年紧随其后，不出意外还是能和NVIDIA在下一代GPU大战里正面碰撞。

由于现有CPU架构基本维系不变，也没有新的芯片组发布，用于提供给DIY市场的主板也相对来说比较沉寂。除像技嘉这样的厂商为Threadripper 2000系更新X399主板的举动之外，并没有多少掷地有声的新品发布，反倒是那些做内存的厂商特别High，就像小标题里面说的那样，能超频的拼命超频，不能超的就至少把RGB跑马灯玩起来——

比如影驰的HoF Extreme限量版DDR4-5000金条，盔甲金闪闪，1.5V电压跑CL21-26-26-46时序，摆在影驰的内存全家福里有种鹤立鸡群的感觉，看上去就充满了壕的气息；

再比如威刚XPG Spectrix D80，不光带有兼容华硕Arua RGB和技嘉RGB Fusion统一光效管理的RGB灯条，其本身素质也相当了得，威刚大胆晒出自己用它的超频世界纪录5531MHz；

还有本来只是做主板显卡等大件的技嘉，现在也跳进内存圈子里搞事情，一上场可能还战不起频率，但至少输人不能输阵，哪怕只有两条内存，也要给你营造出四条插满RGB亮起来的效果。

至于机箱、电源这样的货色就更不用说正在加速RGB化了，联力机箱的主板电源排线都能做成RGB跑马灯样式的你敢信？相信不出一年，一个真正高端PC玩家的机箱必定是每一寸表面都在发光的……

整机笔记本：Intel标压八代+AMD锐龙二代群魔乱舞

Intel在自己的开展演讲上表达了自己想要给笔记本照明未来新方向的想法，提出重进日常生活轨道，扮演全天候服务型的新角色。说归说，到小伙伴的眼里就是，你好歹带头做个样呗？没有？那我们继续按照现有的套路来。

游戏笔记本和大屏性能本现在正在逐渐显现出整合的趋势，只要是那些不追求极致便携和时尚办公的商旅白领弄潮儿们，还是希望自己的笔记本能干更多的活，而且还能忙里偷闲玩玩游戏。游戏本看来在接下来一两年内还有不错的成长空间，而且会接管掉相当一部分原有15.6寸性能本的市场。

既然是在台湾的主场，那台湾本土厂商当然要做大动作。这里面最给力的当属华硕，ROG系列电竞游戏本更新升级，Hero II和SCAR II全面换装八代标压Core i7-8750H和GTX 1070显卡，与此同时在配备齐全I/O接口的前提下压缩机身三围，IPS屏幕缩短响应时间至3ms，5热管+12V风扇的压制也保证机身温度不会太高，而且华硕特意调整让左手操作区和腕托的温度维持在35度左右，改善重负载使用舒适度。

第一天ROG的升级不算完，华硕马不停蹄又在第二天开了灵耀Zenbook X Pro新品的发布会，其中15.6寸款的灵耀X Pro 15顶配直接上了Core i9-8950HK，显卡为了兼顾便携美观还是使用了GeForce GTX 1050 Ti，存储最高可上16GB DDR4-2400和1TB NVMe SSD，USB 3.1 Gen 2和雷电3 USB Type-C接口一应俱全，更关键是其体重也才只有1.8kg，把性能强大和轻薄做到了一起，而屏幕更小的灵耀X Pro 14只是把CPU和显卡降到i7和GTX 1050 Max-Q，体重更轻至1.6kg。

灵耀Zenbook X Pro的杀招在于触控板ZenPad，这是一块货真价实的触屏，华硕和微软联手为触控板的功用惊醒了重新设计，不仅是提供日历计算器这样的随手工具，还能进行Office软件的快捷操作。理念是不是很熟悉？对，你想到了TouchBar是不是？如果开发者买帐肯用华硕的SDK发掘这块触屏的用处，灵耀X Pro系列的未来大概也可以像苹果设想的那样美好。

不过说笔记本的未来形态，果然还是B/C两面全面触屏化才是众望所归，就不说微软那个已经被期待了n年，但一直都不知道什么时候才能实现的Courier概念机了，联想的Yogabook有点样子，但C面仍然还是作虚拟键盘用途的多，华硕这个Project Precog啊，有点exciting。

他们给这概念机的定义是AI PC，支持与诸如Cortana/Alexa等AI语音助手进行交互，会自行智能调整摄像头角度方便视频，而且会自己寻找最高效的充电时机。希望这些都只是Project Precog的冰山一角，笔者很期待明年它换名字量产的时候还会拥有些什么技能。联想在Intel的场子上也说要做设计类似的Yogabook 2代，且看2019年5G全时在线笔记本大潮的来临，这些本子能站到怎样的位置上。

最后说一下，AMD今年也确实很努力了，至少以往那种移动端见不到影子的窘境也一扫而空了，几家最大的PC OEM现在都乐意用它的移动版Ryzen创造点多样性，甚至像宏碁这样的大厂都开始用全套AMD装备打造游戏本。Predator Helio 500现在追加了一个AMD硬件的版本，搭载桌面版Ryzen 7 2700，32GB DDR4内存，256GB SSD+1TB HDD以及Radeon Vega 56显卡，屏幕为144Hz刷新率并支持FreeSync。根据现场的试玩，这套系统在1080p下跑《Far Cry 5》大概在80fps左右，比GTX 1070略弱一点，可能相对桌面版有降频控制功耗。

至于定制主机这边，七彩虹iGame拿出了个VULCAN M，不光是造型夸张的外壳，内部主板和GPU也几乎全盘是iGame品牌下的定制品，Core i7-8600K配GTX 1070 Ti GPU的选择也可以说是有够好，不过SSD部分让16GB的Optane Memory和1TB的iGame SSD搭配似乎不是很着调，前者不应该是给HDD加速的吗？和NVMe SSD一块那不基本上是并排走，cache的意义在哪呢……

索泰的SFF小型定制游戏主机MEK Mini就看上去相对来说更符合人传统印象一点，但它小到有点可爱，却又强悍得让人不敢相信：只有MEK1一半大小，但里面却塞的是Core i7-8700T和GTX 1080，而且全机采用风冷散热，真怀疑索泰在这里面用的不是科技而是魔法。

涨价都别想拦我买，我要打游戏！

很显然，在计算性能对于大多数人来说已经严重过剩的今天，光靠微软不停地更新Windows 10消耗性能是没办法赶得上的，最后还是靠游戏和电竞拉动PC硬件需求的刚需。CPU内存显卡这样的核心硬件DIY就算了，笔记本至少还是在指望着游戏的性能需要能带动PC继续熬过这段普适计算应用停滞的寒冬，等5G时代到来寻找新机会。

所以就算是内存显卡涨价一点都没有要停下来的意思，买新电脑越来越贵的趋势已经无法回头，还是拉不住PC业界的各位在追逐性能的路上狂奔，连Intel都开始官方超频了，你还有什么理由不努力攒钱买新机？（说