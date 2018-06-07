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苏宁自营斐讯0元购：K2T路由器直降60元，智能音箱R1抢赚110元

2018-6-7 23:00:30来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

6月8日0点，斐讯苏宁自营旗舰店移动端特惠，旗下K2T/K3C/K2P/K2路由器、智能音箱R1、智能排插TC1、移动硬盘H1等爆品限时满减大促，数量有限，抢完即止。

苏宁自营旗舰店活动（移动端专享）：

商品名/活动价优惠/返现
时间抢购链接
K2T/￥639赚60元/2期6/8 0:00 24小时点此购买
智能音箱R1黑/￥2389赚110元/6期6/8 0:00 24小时点此购买
智能音箱R1灰/￥2389赚110元/6期6/8 0:00 24小时点此购买
移动硬盘H1/￥949赚50元/4期6/8 0:00 24小时点此购买
K3C金/￥1099
赚300元/12期6/8 0:00 24小时点此购买
K2P金/￥699赚100元/3期6/8 0:00 24小时点此购买
K2P银/￥749赚50元/3期6/8 0:00 24小时点此购买
K2蓝/￥339赚60元/1期6/8 0:00 24小时点此购买

1、【苏宁自营】"0"元购斐讯K2T路由器，买就送699元，6月8日限时特惠，移动端直降30元，苏宁支付再减30元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月8日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，2期全额提现。

2、【苏宁自营】"0"元购斐讯AI语音机器人 R1音箱，买就送2499元，直降10元，限量再减100元！数量有限，售完即止：黑点此购买 | 灰点此购买。抢购时间：6月8日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送2499元大礼包，6期全额返现。

3、【苏宁自营】"0"元购斐讯移动硬盘H1  1TB容量便携式移动硬盘，买就送999元，限时秒杀价949元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月8日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，4期全额提现。

4、【苏宁自营】"0"元购斐讯K3C AC1900双频全千兆无线路由器，买就送1399元，6月8日限时抢赚250元，限量再减50元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月8日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1399元大礼包，12期全额返现。

5、【苏宁自营】"0"元购斐讯K2P金全千兆无线路由，买就送799元，6月8日限时特惠，移动端直降100元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月8日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送799元大礼包，3期全额返现。

6、【苏宁自营】"0"元购斐讯K2千兆无线路由，买就送399元，6月8日限时特惠，移动端直降20元，再享毎满199元减40元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月8日 00:00 - 23:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送399元大礼包，1期全额返现。

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