京东618雷霆世纪品牌日大促：爆款满减，最高直降500元

IT之家6月8日消息 6月8日，雷霆世纪在京东开启618品牌日活动，雷霆世纪开售首批带2666高频内存的游戏主机，其中包括雷霆复仇者V137P，搭载Intel i5 8500/GTX 1060 6GB显存/8GB高频内存，到手价4999元；雷霆The Fire G，搭载Intel i7 8700/GTX 1070Ti/8GB高频内存，到手价7399元。

实时数据显示，截止到6月8号10点30分，雷霆世纪在京东组装电脑品牌中销量第一。

在雷霆世纪的京东自营店主会场中，还有多款爆品在售，享受京东6期白条免息，最高直降500元，还有机会免费游青岛。

除了以上电脑产品，雷霆复仇者V138P，搭载Intel i7 8700/GTX 1060 6GB显存/8GB高频内存，到手价6099元；雷霆复仇者V135P，搭载Intel i5 8500/GTX 1050Ti/8GB高频内存，到手价4299元。

雷霆Echo S7电脑主机搭载Intel i7 8700K/AOGTX 1070Ti/8GB高频内存，到手价8599元，另外还有一款Cherry原厂“吃鸡”专享莫石C104B机械键盘，全能茶轴/人机手托/防尘/背光，到手价309元。

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