Intel 28核演示处理器平台曝光：使用水冷压缩机散热

IT之家6月8日消息 Intel在6月5日的COMPUTEX18会议上给大家展示了一枚基于28核心的处理器，同时在现场的跑分成绩十分惊人，CineBench R15可以达到7334分，全核心频率为5GHz，那么Intel究竟使用了什么散热手段来压住这颗处理器呢？

Intel在现场并没有透露关于测试平台的消息，只是说这颗处理器的具体发布时间在今年第四季度。目前，主流科技媒体通过询问，套话，倾向于这是基于Skylake-XCC打造的，同时很关键的一点，这颗处理器继续采用14nm工艺，核心面积为700 mm²。另外大家猜测下半年Intel推出的发烧级平台将会使用LGA3647。

目前Intel压制28核心处理器的散热系已经曝光，为了压制频率在5.0GHz的28核心怪物，Intel甚至使用了水冷压缩机进行散热，Intel表示在使用水冷压缩机之后，最高可以压制发热功率达1770W的硬件，可以说Intel为了让这款基准频率为2.7GHz的处理器发挥最强大的作用，也算是下了血本。

至于这款处理器的TDP，有消息称将会是265W，而根据之前7980XE超频的信息，预计Intel的28核心处理器需要一台功率超过1000W的电源才能带动。