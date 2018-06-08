内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

Intel 28核演示处理器平台曝光：使用水冷压缩机散热

2018-6-8 16:43:31来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家6月8日消息 Intel在6月5日的COMPUTEX18会议上给大家展示了一枚基于28核心的处理器，同时在现场的跑分成绩十分惊人，CineBench R15可以达到7334分，全核心频率为5GHz，那么Intel究竟使用了什么散热手段来压住这颗处理器呢？

Intel在现场并没有透露关于测试平台的消息，只是说这颗处理器的具体发布时间在今年第四季度。目前，主流科技媒体通过询问，套话，倾向于这是基于Skylake-XCC打造的，同时很关键的一点，这颗处理器继续采用14nm工艺，核心面积为700 mm²。另外大家猜测下半年Intel推出的发烧级平台将会使用LGA3647。

目前Intel压制28核心处理器的散热系已经曝光，为了压制频率在5.0GHz的28核心怪物，Intel甚至使用了水冷压缩机进行散热，Intel表示在使用水冷压缩机之后，最高可以压制发热功率达1770W的硬件，可以说Intel为了让这款基准频率为2.7GHz的处理器发挥最强大的作用，也算是下了血本。

至于这款处理器的TDP，有消息称将会是265W，而根据之前7980XE超频的信息，预计Intel的28核心处理器需要一台功率超过1000W的电源才能带动。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：IntelCOMPUTEX18

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有