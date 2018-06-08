【IT之家评测室】联想Z5开箱图赏：双面玻璃，90%屏占比

IT之家6月8日消息 联想在6月5日发布了号称国民新旗舰的联想Z5手机，该机采用了时下流行的刘海全面屏+后置双摄设计，屏占比达到了90%，现在IT之家已经拿到该机，为大家带来该机的开箱图赏。

▲联想Z5采用了异形全面屏，6.2英寸19：9，最高亮度可达700nit，支持DCI-P3色域，在阳光下也能看清屏幕上的信息

▲联想Z5屏幕四角采用完美R角过渡，额头R角三边等宽设计

▲联想Z5拥有7.85mm的超级纤薄机身，重量为165g，电源与音量按键在Z5机身的右侧，电源键上有纹理设计

▲机身左侧是三选二SIM卡槽

▲底部是分别是3.5mm耳机孔、Type-C接口和扬声器开孔

▲联想Z5采用双面2.5D康宁大猩猩玻璃机身，竖排的双摄像头位于左上角，指纹识别中间偏上

▲IT之家拿到的这款是舒曼黑色，另外该机还有卡侬蓝色和极光色版本

配置方面，联想Z5采用高通骁龙636处理器，共提供两个不同配置版本，分别是6+128GB/6+64GB，售价为1799元和1399元。该机采用了1600万+800万像素AI全时双摄，前置800万像素摄像头，拥有3300mAh电池。

目前，联想Z5已将在京东上开售：点此购买

下面是联想Z5的更多开箱图赏：

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