COMPUTEX18影驰展台游览：存储设备唱主角

IT之家6月8日消息 影驰不但在显卡领域卓有成效，而且近年来也开始进军存储设备，在本次的COMPUTEX18展览会上，IT之家小编也参观了影驰的展台。与传统印象不同的是，这一次影驰并没有推出全新的显卡，而是将重点放到了存储系统上，也就是影驰将会展示全新的名人堂内存和SSD。

在影驰的展台，最引人注目的并不是名人堂显卡，而是那些拥有不同配色的内存，其中还包括一款土豪金版本的DDR4-5000内存，也就是说影驰HOF内存的频率可以达到5000MHz。

在参数设置上，影驰表示这款内存产品为限量版，同时默认频率3200MHz，最高达5000MHz，单条8GB，电压1.35/1.4V，提供电镀镜面钛金、电镀镜面银、深灰拉丝版、陶瓷白等版本，其中5000MHz的土豪金版本内存CL值为21-26-26-46。此外影驰还展示了HOF II DDR4内存，灯效升级为七色呼吸RGB，单条8GB，时序19-25-25-45。

除了内存之外，影驰还展示了名人堂的SSD，而官方人员则表示这些新产品将会在8月正式发布。

小编也询问了影驰工作人员为什么不在COMPUTEX18上推出新的显卡，他们表示他们也想展示全新的显卡，不过Nvidia到目前都没有公布全新架构的显卡，他们也很无奈啊，同时表示一旦Nvidia发布全新系列的显卡，影驰一定会第一时间推出新产品的。