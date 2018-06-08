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COMPUTEX18圆刚展台游览：除了耳机/视频采集卡还有别的

2018-6-8 20:19:43来源：IT之家作者：白猫责编：白猫评论：

IT之家6月8日消息 圆刚科技是一家位于台湾的科技厂商，对于老玩家来说，这家企业最著名的产品就是视频采集卡，就在5月底，圆刚科技又发布了新的两款游戏耳机，圆刚GH335和圆刚GH337，圆刚GH335支持50mm音频驱动，此外支持双倍降噪和最高2.2米的数据线。

至于圆刚GH337则支持虚拟7.1声道，LED灯光与双倍降噪功能。圆刚GH335和支持Xbox One、PS4以及PC三大平台，不过并不支持任天堂Switch，而圆刚GH337则支持PS4以及PC等平台。

在COMPUTEX18上，IT之家小编也游览了圆刚科技的展台，在美女工作人员的带领下了解了即将发售的新产品，同时这家厂商不但研发耳机外设，同时也在研发全新的智能设备。

展台上，圆刚科技展示了目前尚未发售的旗舰采集卡GC573，GC573拥有4K@60Hz的原生视频采集能力，同时在软件的协助下还可以实现1080P@240Hz的视频采集能力。

除了这张圆刚的旗舰采集卡之外，IT之家还在现场看到正在研发的智能门铃，可以通过App进行实时操控与查看画面，不过由于网络的原因，似乎画面并不是很流畅，技术人员也表示目前这款产品正在研发之中，还需要进一步的优化。

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