如何带动实时RTX渲染游戏：Nvidia用了四路Quadro GV100专业卡

IT之家6月8日消息 Nvidia在GTC大会上正式公布了全新的RTX技术，能够让游戏画面更加趋近于真实世界，尤其是实时光线追踪技术让整个游戏业冲向新的高度，不过采用RTX渲染技术的游戏究竟需要怎样的电脑才能带动呢？Nvidia给出了他们的答案，那就是四路Quadro GV100专业卡。

在COMPUTEX18的活动中，IT之家受到Nvidia的邀请，参加了Nvidia关于G-Sync以及显示器技术的技术讲解，在演示厅中，Nvidia展示了一台全新的DGX-1超级计算机，同时正在实施渲染《星球大战》的Demo，从实际表现来看，渲染的性能还是不错的。

IT之家小编从DGX-1的侧透看到了内置的显卡，心情一下就激动了，因为在DGX-1超级计算机中，正整整齐齐地摆放着四张显卡，还显示着Tesla的灯光，不过Nvidia的工作人员表示其中包含的是四张目前Nvidia性能最强的专业卡也就是Quadro GV100，由于新一代显卡尚未发布，因此目前演示的自然是Quadro GV100专业卡。

小编还询问道，这四路Quadro GV100专业卡（一张卡售价8999美元）以及DGX-1超级计算机可以说是天价，普通玩家如何承受？Nvidia工作人员没有进行表示，只是说未来大家就可以享受到RTX技术带来的无穷魅力了。

总之想从Nvidia工作人员口中询问新显卡的时间似乎有点困难。