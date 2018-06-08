COMPUTEX18：酷冷至尊展示附带屏幕的电源

IT之家6月8日消息 和其他硬件相比，老实巴交的电源似乎是最没有更新的动力，即使是前几年的高端电源，应付现在的硬件的功耗也是绰绰有余，而在全民RGB的现在，电源也开始走向了RGB的康庄大道，不过玩完了RGB之后，这些厂商又会玩什么呢？酷冷至尊表示自己开始玩屏幕。

在COMPUTEX18的酷冷至尊的展台上，这家电源公司展示了自家全新的电源——V Platinum 1300，这款电源目前尚未公布，酷冷至尊表示未来将会举办发布会，正式公布这些产品。

酷冷至尊V Platinum 1300电源获得了80 Plus铂金认证，双风扇设计，全桥LLC谐振变换，还拥有16AWG电源线，此外酷冷至尊V Platinum 1300电源支持10年质保。

此外酷冷至尊的其他型号的电源最主要的特点便是搭载了一块LED显示屏幕，工作人员表示能够在屏幕上显示目前的实时功耗以及LOGO，还可以通过来格子进行表示，未来还将通过固件升级支持更多的功能。

可以说在玩腻了RGB灯光过后，这些厂商都开始玩屏幕，或许这是电源发展乏力的不得已的办法，不过小编询问如果机箱遮挡了电源那不是一切都白弄了，酷冷至尊的工作人员很明确的表示，那就用我们自家的机箱，就没有这种事情发生了。