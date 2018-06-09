老牌外设厂商冰豹，做了一款轴盖透明、键帽无边的机械键盘

在台北电脑展期间，爱范儿见识了各种千奇百怪的PC主机和游戏本，除了有令人瞠目结舌的液冷散热方式和光污染之外，还有各式各样的外设新品。比如说，Ducky和Poker就相继推出了新的迭代产品。

但是，比起它们，更令现场玩家们心动的，或许是来自另一家老牌外设厂商发布的RGB灯新品。说起来，稍微对外设有所了解的人，对这个品牌应该都不陌生，它便是来自德国的冰豹（Roccat）。

近日，冰豹在台北电脑展正式推出了3款全新的机械键盘，并将它们命名为Vulcan系列。Vulacn是罗马神话中的火与工匠之神，寓意着这些机械键盘是玩家们威力无穷的武器。

Vulcan系列机械键盘拥有全新的设计，并融合了动感美学，同时还赋予了更先进的机械原理。

冰豹主导设计师 Andreas Jost 认为，这3款新品与Vulcan的命名相得益彰。但说到最令他自豪的设计，莫过于新产品上搭载的全新轴体Titan Switch Tactile。

在3款Vulcan系列新品上，冰豹的设计团队为其机械轴配备了一个透明的外罩，以及一个超轻的无边键帽，让轴体的机械机构一目了然，这除了让Vulcan系列更加特别之外，也让冰豹最新的RGB照明生态系统AIMO灯效得到更好的呈现。

有意思的是，Titan Switch Tactile轴体采用了优质的材料和组件制成，能够减少活动期间的机械脱落，并消除轴体的抖动，能让固件的可靠识别击键信号，比同类竞品快20%。

此外，整个机械键盘的顶板还采用了阳极化铝材质，大大提升了键盘的坚固性。另外，Vulcan还支持磁性可拆卸腕托和可调整橡胶化垫脚，以便为玩家提供更舒适的使用体验。

据爱范儿了解，这3款新发布的冰豹Vulcan系列机械键盘将于今年第三季度发售，售价分别为Vulcan 80（129.99欧元/美元）、Vulcan 100 AIMO（149.99欧元/美元）和Vulcan 120 AIMO（159.99欧元/美元）。