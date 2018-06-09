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精准内在，精致外在：斐讯0元购智能体脂秤S9正式发布

2018-6-9 13:35:56来源：IT之家作者：木木责编：木木评论：

IT之家6月9日消息 2018年6月8日晚，斐讯在三亚海棠湾举办了“智型致美，领潮未来”夏季新品发布会，0元购新品智能体脂秤S9正式发布，定价1399元，将于2018年7月公开上市，点此前往官方商城了解

斐讯智能体脂秤S9在外观设计上，用一种近乎极致的方式，继承并发扬了纯境匠心的美学设计精神，见字如面。

产品性能上，斐讯智能体脂秤S9延续了S7“分体式电极”的创新设计，通过自主研发的高精度电极线将手电极与秤体完美连接，既保障了测量的准确性、灵活性，又充分保证了秤体的简洁与美观。

8电极多频测脂技术，结合高低频，不仅能够穿越测量细胞外液阻抗，更是能够深入测量不同的细胞核阻抗，确保原始数据采集更加精准。

23项包含心率、体重、BMI在内的健康指标，让使用者时时都能关注自身健康状态，实现精细化身体管理。

1套根据每个人测量健康数据反馈打造的个性化健康生活方案，通过斐讯IOT平台实现了数据采集，结合斐讯健康云平台进行数据分析，在APP端对数据结果进行科学呈现，为健康生活提供了智能管理。

—— 斐讯智能体脂秤S9，精准内在，精致外在！

• 相关阅读：《 智型致美 领潮未来 - 2018斐讯夏季新品发布会直播实录

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关键词：斐讯S9斐讯体脂秤斐讯零元购

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