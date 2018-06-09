京东自营0元购：斐讯智能体脂秤S7至少抢赚80元

IT之家6月9日消息 斐讯京东自营旗舰店旗下智能体脂秤S7买就返599元，今日限时抢购价569元，每满500元减50元，到手实付519元，立赚80元；还可叠加400-30全品券或Plus专享450-40全品券，最低479元到手，最高抢赚120元，点此购买。抢购时间：6月8日 0:00 - 6月9日 23:59。

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“0”元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，分4期全额提现，实赚U盘一个+移动硬盘H1一个。

2、【斐讯商城】"0"元购斐讯天天链N1 ，新一代家庭NAS云盘，买就送1099元，下单加赠价值79元的32G闪迪U盘，数量有限，赠完即止，点此购买。抢购时间：6月9日00:00

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1099元大礼包，分3期全额提现，相当于实赚U盘一个+天天链N1一个。

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