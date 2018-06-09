PC创新远未结束：2018台北电脑展笔电新品汇总

6月5日正式开始，为期不到一周的台北电脑展即将于明日结束。作为一年一度的PC届的盛会，除了DIY发烧友热爱的各类电脑装机配件之外，今年的台北电脑展也为我们带来了一些笔记本电脑新型号，这其中不乏令人眼前一亮的创新之作。让我们一起来梳理一下Computex 2018中发布的笔记本整机新品。

玩家国度（ROG）：两款同模具窄边框游戏本

由于距离之前Intel第八代酷睿处理器的发布也有一段时间了，为了抢先布局市场，许多笔记本厂商的重点新型号都已发布殆尽，能留到此次台北展上再发布的新品其实不多。不过，仍有产品线厚度颇深的“巨头”依然能有重磅在今年的Computex上推出。

拥有旗下游戏电竞品牌“玩家国度”及自己本身的主品牌，华硕正是做到了这一点的一线大厂，而于6月4日晚召开发布会的玩家国度ROG品牌受到了世界各地发烧友们非常多的关注。好戏要放在前头，首先就让我们来看看ROG推出的笔记本整机新品。

玩家国度Strix 魔霸II /枪神II游戏笔记本（ROG Strix Hero II / SCAR II, GL504)

ROG在去年曾经掀起了轻薄游戏本的热潮。今年，许多厂商已经发布了窄边框游戏本，身为高端电竞装备引领者的玩家国度自然也不会落下这项技术。ROG Strix 魔霸II /枪神II游戏本正是搭载了八代酷睿，千呼万唤始出来的玩家国度窄边框游戏本新品，而且一来就是两台。

ROG Strix 魔霸II与枪神II分别针对MOBA类游戏和FPS类游戏，二者配置基本相同，外观设计略有差异，最明显的就是前者在QWER四个键上使用了透明键帽，而后者选择的是WASD键，分别应对不同种类游戏的常用键位。

ROG Strix魔霸 II与枪神II均采用三面窄边框设计，这块IPS屏幕具有144Hz刷新率3ms响应速度，100% sRGB色域，170度的超广视角，游戏体验极佳，边框宽度仅为7.7 mm。此外，在台式机的各个配件上都极尽RGB灯效的ROG也不会放过旗下的电竞游戏本，无论是魔霸版还是枪神版此次都在C面中框上增加了RGB灯带，让整机颜值进一步得到提升。这些灯光均可通过AURA技术与键鼠灯效实现同步，共同作用起来十分震撼。

ROG Strix枪神/魔霸II的机身厚度为26.1mm，机身重量为2.4kg。为了确保强劲的性能，华硕为其配备了双风扇、五铜管、三出风口的强大散热规格，显卡和供电部分均有0.1mm超薄散热片覆盖，同时还采用了12V风扇。让机身内部的热量可以快速排出。

配置方面，ROG Strix枪神/魔霸II采用Intel第八代酷睿处理器，最高可选i7-8750H，16GB DDR4 2666Hz内存，512GB PCIe SSD，显卡则有GTX 1060 6GB和GTX 1070两种可选。

华硕（Asus）：多款轻薄本，以及一款概念机型

尽管6月4日ROG的发布会已然十分火热，但是高潮还没有结束，华硕于第二天6月5日又陆续发布了多款轻薄笔记本。

华硕新灵耀S15 / S14 / S13 轻薄笔记本（Asus VivoBook S15 (S530) / S14 (S430) / S13 (S330)）

新款华硕VivoBook系列，是2018年笔记本的个性代表之作，共有15、14、13英寸屏幕可选，屏幕打开后可让笔记本有一个舒适的倾斜角度。只有1.8kg(S15)、1.4kg(S14)、1.2kg(S13)的重量与18mm厚度的机身，不仅拥有匠心独具的织物纹理图层，更拥有太空绿、星空灰、银蓝、枪灰、冰柱金等多达5种缤纷配色选择。S15与S14三面窄边框的屏占比极高，S13更是使用了四面窄边框的设计。

华硕新灵耀Flip 14翻转笔记本电脑（Asus VivoBook Flip 14 (TP412)）

华硕新灵耀Flip14是新灵耀S翻转笔记本电脑系列中的全新代表之作，搭载可360°翻转的6.15mm窄边框触控屏，不仅拥有笔记本电脑、直立、帐篷与平板等四种使用模式，还拥有82%的高屏占比，提供更为通透的视觉体验。此外，机身轻1.5kg，薄1.76cm的全新华硕新灵耀Flip14，同样具备强大的多任务处理性能，最高搭载第八代Intel Core i7处理器、16GB内存，另配备1TB固态硬盘超大储存空间，用户还可通过触控板上的指纹传感器与“WindowsHello”技术进行一键登入，或以华硕主动式电容触控笔进行素描、绘图等设计创作，时刻体验高效便捷。

华硕ZenBook S 轻薄笔记本（Asus ZenBook S (UX391)）

新款ZenBook S极致轻薄笔记本，采用一体化金属机身设计，外观上延续了同心圆设计风格。ZenBook S在机身控制上做到了极致，机身厚度仅有12.9mm，重量控制到了1kg以内，达到了目前轻薄本产品的顶尖水准。配色上，除了之前备受好评的深海蓝配色继续沿用之外，还加入了全新的勃根地酒红色，边缘进行了玫瑰金颜色的钻石切割。

采用窄边框和5.5°倾斜C面设计，采用全新的ErgoLift轴承，当使用者打开屏幕时，键盘将自动倾斜5.5〫，提供更舒适的键盘使用体验，抬升所带来的空间同时也增加了通风量，对散热有一定的帮助。同时对音响效果也相应会有一些好处。

配置上，ZenBook S采用了第八代低压酷睿处理器，PCI-Ex4固态硬盘，两个雷电3接口可以提供丰富的外置扩展。由于机身厚度仅有12.9mm，所以并没有配备USB Type-A接口，需要使用转接扩展坞来实现普通外设的扩展。官方宣称其续航时间可以高达13.5小时。屏幕则最高可选4K UHD (3840 X 2160)分辨率，同时还加入了亚马逊的Amazon Alexa语音助手。

华硕灵耀X Pro 15/14轻薄笔记本（Asus ZenBook Pro 15 (UX580) /Asus ZenBook Pro 14 (UX480)）

华硕灵耀X Pro笔记本是本届台北电脑展上华硕最令人印象深刻的正式发布的新品，有着15寸与14寸两种型号。为宣传该款笔记本，华硕专门邀请了美女影星盖尔加朵作为代言人，足以见得其对这款型号的重视，而灵耀X Pro也的确是本届展会华硕最重要的轻薄本新品。它的惊艳表现也没有让我们失望。

灵耀X Pro的整体设计与之前的灵耀系列差别不大，全金属机身，A面采用同心圆设计，宝蓝色的外观，有金色CNC金属切割的C面边缘，整体的观感很好，集商务与时尚于一体。轻薄是华硕ZenBook Pro系列一直以来的亮点，这在灵耀X Pro上面也得到了保留，机身厚度仅为18.9毫米，重量仅为1.8kg，在15英寸的笔记本中非常抢眼。

最亮眼的设计是键盘下方的触控板，灵耀X Pro将触控板改为一块具备完整输入和输出功能的触控屏幕ScreenPad，操作逻辑与智能手机类似，使用者几乎无需重新学习就能适应。ScreenPad提供了一套完整的触控操作体验，支持各种各样的应用程序，华硕还会开放SDK给开发者，让更多人来给这块屏幕开发出有实际意义的App，提升操作效率。这个首创设计无论是便捷性还是实用性都非常突出。

灵耀X Pro15最高搭载第八代Intel Core i9六核心处理器、NVIDIA GeForce GTX1 050Ti显卡、1TB PCIe固态硬盘、Gigabit级Wi-Fi与Thunderbolt3端口，同时还配备100% AdobeRGB色域与PANTONE认证的15.6英寸4K UHD (3840X2160)显示屏幕。

除了15英寸的灵耀X Pro之外，华硕同时还带来了14英寸的版本，具体型号为UX480，也同样支持ScreenPad，方便用户操作。。硬件上，UX480最高可选酷睿i7处理器，GTX 1050 MAX-Q显卡，16GB内存，1TB PCIe SSD。大体的外观设计与15英寸差距不大，主要在与屏幕分辨率简配到FHD，但是同样配备Delta E小于2的屏幕。

独特的转轴设计是UX480相对于UX580最大的不同，屏幕开启时会抬高C壳，带来更舒适键盘角度的同时也有着更大的进风空间，提升散热表现。灵耀UX480取消了指纹识别按钮，但是引入了面部识别模块，而且相对于以往的IR摄像头来说，UX480隐藏的非常好，即便是真机也很难看清楚屏幕顶部的摄像头模组。

华硕PROJECT PRECOG概念笔记本

AI是今年ComputeX的主题之一，华硕作为ComputeX上最耀眼的新星，今天也向广大消费者展示了一台主打AI的概念主机——PROJECT PRECOG。

PROJECT PRECOG采用传统的翻转变形二合一设计，只不过无论屏幕还是键盘均采用了触控屏幕设计。它的二合一设计理念与之前的联想YOGA BOOK非常相似，但是它比YOGA BOOK更为实用，YOGA BOOK的键盘面采用电子墨水屏幕，只能承担输入工作和一部分固定的输出工作。

而采用双全触控彩色屏幕的PROJECT PRECOG的键盘部分可以在承担输入工作的同时作为输出装置，它可以是键盘、触控板，也可以是两个大屏幕平板电脑。屏幕上的键盘和触控板会根据用户插入的设备自动呼出、隐藏，并且可以根据用户手掌的位置调整输入区域的位置，从而最大程度地带来优质体验。相对于传统的360度翻转笔记本，PROJECT PRECOG有着更为灵活、更为多样化的使用方式。

作为概念机，PROJECT PRECOG的外观非常惊艳，它摒弃了华硕经典的同心圆设计，转而采用漂亮的几何纹理，通过斜切、不规则的线条与原点散发的光芒勾勒出整体的漂亮外观。

PROJECT PRECOG的AI之处体现在它集成了微软Windows Cortana语音助手和亚马逊Alexa语音助理，通过两个语音助理来帮助机器了解、学习用户的操作习惯，结合Office 365等智能办公应用实现事半功倍的效果。

华硕表示，PROJECT PRECOG配备了Intel Movidus视觉处理器（VPU），华硕希望未来能够有更多的AI开发者加入，围绕PC带来更多AI功能，加速笔记本的AI融入。这款概念机将会在2019年正式上市。

其他品牌：新品寥寥

如此大规模的且创新性极高的新品发布会在本届台北展上仅有华硕一家，其他品牌的笔记本电脑新品相对而言比较少。让我们简单看一下其他品牌带来的几款笔记本新品。

微星（MSI）GF63轻薄游戏笔记本

在本届COMPUTEX 2018展会上，微星带来两款笔记本新品——GF63和PS42，分别面向一般游戏玩家和专业设计用户，两款均拥有超轻薄机身、极窄边框和精致设计。

专为游戏玩家打造的新一代GF63仍然选用了15.6寸的屏幕，延续了此前拉丝工艺金属外壳和GAMING“龙盾”设计的同时，外形比起前更加轻薄，重量只有不到2kg，比较便携。新一代GF63搭载英特尔酷睿i7处理器，GTX 1050Ti显卡，可提供对于游戏本而言相当出色的7小时以上续航。

微星（MSI）Prestige PS42轻薄笔记本

专为设计用户打造的PS42是一款轻薄笔记本，整机只有1.19kg，最厚处15.9mm。触摸板上集成指纹识别，高清摄像头位于转轴附近，续航时间至少10小时。具体配置还未公布，而且目前官方也还没有公布这两款机器的价格，预计下月开始发售。

惠普HP ProBook x360 440 G1翻转商务笔记本

在Computex上，惠普发布了新款中端变形本HP ProBook x360 440 G1笔记版电脑，主打能耗、安全和耐久性。起售价为599美元，CPU选配范围可从英特尔Celeron 3865U到酷睿i7-8550U，还有配置可选配2GB显存的 MX130显卡，内存16GB，最高可达512GB SSD内置存储。

HP ProBook x360 440 G1变形本的显示屏尺寸为14英寸，1080p分辨率。该产品瞄准了对耐久性和便携性有要求的办公市场，6月上市。

上游厂商：AMD、NVIDIA稳扎稳打，高通、Intel暗中角力

除了在笔记本电脑机身设计上所做的创新之外以外，上游厂商的发展方案可能对笔记本乃至PC行业而言影响更加重大。本届台北展也少不了几大巨头的身影，来看看在整机方面，它们都为PC行业的未来提供了怎样的新构想。

AMD：步步为营，稳扎稳打

除了宣布了下一代7nm制程锐龙处理器以及Radeon显卡和及“霄龙”处理器产品将在今年下半年开始提供样片之外，AMD的整机布局并不激进。

但是，带来了多款搭载锐龙处理器及Radeon显卡的笔记本，如联想Yoga 530、IdeaPad 530S、330S、330，华为Matebook D，宏碁（Acer）Predator Helios 500游戏本等各式各样产品线十分丰富的“自家”笔记本产品，CPU领域的“二当家”AMD正以稳健的姿态占领更多市场。

NVIDIA：继续推行轻薄游戏本方案

英伟达在2018台北电脑展上举行的一场技术分享会上，再次提到了Max-Q轻薄游戏本设计方案，且目前全球共有85款此标准下的产品，现场也展示了多款Max-Q新品游戏本，包括雷蛇不久前发布的Blade 15。

英伟达还提出了更新的Max-Q轻薄游戏本方案，至少8小时续航、16mm厚度以内、比现在的风扇噪音更低、屏幕刷新率144Hz、必须得有窄边框等，我们对轻薄游戏本的未来充满了期待。不过，若分析英伟达的动机，除了推进产品尽善尽美的责任感之外，轻薄游戏本也更能发挥其自身较高性能及效率的产品在显卡行业的的领先地位。

高通：发布骁龙850，誓要在PC市场分一杯羹

此前，微软和高通将64位exe程序带到了使用骁龙835处理器的ARM平台上。已经推出的三款产品包括惠普Envy x2、华硕Novago、联想Miix 630，根据测试，该平台在基本功能上能和x86平台媲美。骁龙本集成了4G基带，支持LTE连接，外形更加轻薄，能做到网络连接Always On的同时，功耗更低，骁龙835笔记本在续航环节优势明显。

近日，在台北电脑展上，高通正式宣布推出骁龙850处理器，是一款专门为笔记本打造的处理器平台。据介绍，骁龙850采用了和骁龙845一样的第二代10nm工艺制程，同样搭载了8颗Kryo 385核心。不过，它的主频最高可以达到2.96GHz，而骁龙845的最高主频为2.8GHz。称骁龙850为“超频版”骁龙845再贴切不过了。相较于前代骁龙835，骁龙850性能提升30%、电池续航提升20%、4G LTE速度提升20%、AI性能提升三倍。理论上，频率提升会带来功耗增加，不过鉴于骁龙850用于电池容量较大的Windows 10笔记本上，因此电池续航时间无需过多担心。在续航上面，高通官方数据显示，骁龙850最长可连续使用25小时。

虽然是专门为笔记本打造的处理器产品，骁龙850依然配备了X20基带，下行网络速度最高可以达到1.2Gbps，要高于骁龙835中X16可提供的1Gbps连接速率，让搭载骁龙850的笔记本设备具有更好的网络传输能力。

骁龙850集成Adreno 630 GPU，支持4K超高清视频播放以及高达1080p/120fps的HEVC视频编码等；集成Spectra 280图像信号处理器，支持4K/30fps的视频录制。

据悉，惠普、联想、戴尔、三星等厂商也都会有相关新品跟进。毋庸置疑的是，高通的加入将对PC行业传统的的x86平台，即Intel与AMD提出巨大挑战。

Intel：长续航，Always On？我也行

虽然低功耗且能随时连接网络的高通ARM处理器对Intel而言的确是一个巨大威胁，但是如今很多搭载Intel处理器的笔记本续航时间也同样很出色，而在台北展上，Intel也宣布了他们完全有方法进一步改善PC的续航能力，有望将笔记本续航提升4到8个小时。Intel选择了在屏幕上做文章。

其全称为“低功率显示技术”（LPDT），结合了一种特殊的LCD显示屏和巧妙的能源管理措施。以英特尔演示用的13英寸Sharp / Innolux屏幕为例，其功耗直接砍掉了一半（仅1W）。

此外，Intel还展示了一款支持5G技术的原型PC。据悉，明年Intel也将联合各大电脑厂商合作伙伴推出5G个人电脑。

总结与展望：“夕阳产业”的新曙光

今年的Computex上虽然PC整机新品不多，但也不乏亮点，而且我们依然能从已经上市、即将上市的产品以及上游厂商的新思路中窥得笔记本电脑行业未来的一些趋势。

首先，对于近几年比较火热的游戏本市场而言，轻薄游戏本的大力发展将明显抢去传统“厚砖型”游戏本的市场份额。轻薄游戏本不仅外形在外形上看起来更加高端，其窄边框屏幕视觉效果更加震撼，其性能相对其他游戏本而言也并没有明显差距。笔记本电脑本身就是为移动便携而生，与台式机产生更多区别的轻薄游戏本将会愈发受到市场的青睐。

其次，对于办公用途的轻薄本而言，高通的搅局推动着轻薄本朝着超强续航前进，并拥有与手机相同的网络连接功能。Intel也不甘落后，提出了类似的技术与方案。可以预见，未来的笔记本将在拥有网络实时连接能力的同时，续航能力大幅增加。

最后，华硕发布的搭载了ScreenPad的笔记本新品，及一款“双屏笔记本”概念机型，告诉着人们PC笔记本整机上还有许多未开发的交互模式。PC并不是夕阳产业，在创新方面还将大有可为。

如何在轻薄机身内驱动高性能的同时保证散热？如何平衡轻薄本的功耗与性能？多屏操作还有什么新玩法？这些问题都没有完全解决。的确，光是上述几点的完美实现目前在笔记本电脑上依然有很长的路要走。

19世纪末，有的物理学家表示：“19世纪已经将物理大厦全部建成，今后物理学家只是修饰和完美这座大厦。”没想到，相对论与量子力学等新理论的出现完全不是牛顿经典力学能够解释的领域，现在物理学依然有无数座大山等待逾越。

随着智能手机的普及，许多人都认为：“PC是夕阳产业，笔记本电脑已经没有什么可以创新的了。”然而在2018 Computex上，为数不多的新品以及上游企业的新动作，就已经昭示着电脑整机产品将在许多方面继续变革，甚至带来完全不同的新产品。PC的创新，远远没有结束。