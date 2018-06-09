功能全面无短板，索尼微单旗舰闪光灯HVL-F60RM评测

现在微单慢慢成为市场的主流影像产品，近几年发展的尤为迅速。索尼作为微单领域的份额最多的品牌，一直都在推出各种带有划时代意义的相机和相关配件，各个都带有“黑科技”。所以也因此微单相机越来越受到广泛摄影师的青睐，无论是体育摄影还是时尚大片，索尼微单频繁出现，可见其性能的出色。专业的相机当然要有专业的配件作为支持，不久前索尼就带来了全新的旗舰闪光灯HVL-F60RM，而名字后缀的“R”则代表闪光灯加入了全新无线电引闪功能，可谓功能十分强大。

下面先来看看HVL-F60RM的主要亮点：

闪光指数GN60 变焦范围20-200mm（散光片打开时14mm） 采用全新的耐热材料，可连续闪光约220次，回电速度更快 支持无线电引闪，作为主灯可以控制5组闪光灯 机身内置·ED光源，提供额外的光线 灯头旋转方式独特，光线调整灵活多变

外观专业硬朗且手感不错

索尼HVL-F60RM作为闪光灯的旗舰产品，GN60的闪光指数势必需要更大机身才可以驾驭，闪光灯拿在手里很有分量，整体造型棱角分明，方方正正。和索尼全画幅微单A7RM3与G大师镜头SEL2470GM镜头搭配起来尽显专业风范。

灯头的部分要稍微宽于控制面板，因为20-200mm的可变焦距离需要更大的航程，现在大多数闪光灯只支持24-105mm的变焦范围，在这一点上，HVL-F60RM优势明显。

▲灯头体积不小

索尼HVL-F60RM闪光灯还有一个与众不同的地方，那就是它独特的灯头调整方式，灯头部分和控制面板是连为一体，当相机采用竖拍的时候，灯头和面板可以同时旋转90度，有别于其他闪光灯，把闪光灯横拍竖拍灯头位置的偏差修减到最少，保证了光线的一致。

▲特殊的灯头旋转方式有助于竖向拍摄

▲旋转的角度标识

机身部分的正面设置了3个LED补光灯，亮度可以达到1200流明，可以作为辅助对焦灯也可以用于摄像补光，一灯两用。

▲三颗LED补光灯

控制面板部分闪光灯采用了圆盘控制器，和相机的操作转盘操作方法一致，这才特别增加了LEVEL+/-按键，可以快速的调整曝光补偿，操作键位不多但是按键的功能和指向性都非常优秀，这一点值得肯定。

机身下部是热靴口与各种拓展接口，电池仓设置在机身侧面，让人欣喜的是及机身的接口处都有严实的防尘防潮处理，最大程度保护了闪光灯不被恶劣环境影响。

▲电池仓的盖子设有密封条

▲拓展接口设置在机身下部

索尼HVL-F60RM闪光灯的配件也比较丰富，有配备柔光罩和两个不同颜色的色片，可针对不同的拍摄情况进行组装，同时也增加了不少创意摄影的空间。

▲丰富的色片配件

实际操作感受

打开索尼HVL-F60RM，菜单显示的内容一目了然，按下FN键可以调节所需的项目。菜单采用英文，如果对闪光灯有一些了解可以快速上手。

▲闪光灯主界面

▲机顶闪光模式选择

▲闪光变焦范围选择

▲闪灯设置菜单主界面

▲其中可以选择补光模式

无线电闪光WL模式分为CMD发射模式和RCV接受模式，主控灯与从属灯之间需要闪光灯配对，让·LINK灯变成绿色的时候就说明连接完毕了，配对非常迅速。无线电引闪的优势就在于在30m之内可以不用担心障碍物的影响，基本不会出现漏闪的情况。这就是相比以前的光脉冲引闪的优势所在，为了保证设备可以在更多情况下使用，HVL-F60RM也加入了光脉冲引闪功能。

▲无线闪光操作界面

相机的主控无线电发射器是FA-WRC1M，身材小巧但是可将多达15个闪光灯分配为5组，用于进行无线闪光控制。在控制方面和HVL-F60RM有着一样的效果，丰富了布光的选择。

▲FA-WRC1M引闪器与HVL-F60RM

现在的拍摄中越来越强调光线质感与层次，单单的既定闪光已经不能满足许多摄影爱好者的需要，因此通过摄影布光来提升照片的整体效果已经现在主流的拍摄方式。

▲通过机顶闪光拍摄,光线集中在正面

▲离机闪光拍摄出的景物更加立体

这次拍摄就采用了离机引闪的方式，虽然只是简单的45度布光，但这样可以更加突出模特的轮廓，使得五官更加立体。

▲50mm，1/125，F2.8，ISO500，闪光补偿+1

配合索尼全画幅微单A7RM3的超高像素与G大师镜头SEL2470GM镜头优秀的解析力，无论是细节表现还是整体的氛围感，可以说是无懈可击。

▲35mm，1/125，F2.8，ISO500，闪光补偿+0.7

▲35mm，1/160，F2.8，ISO400，闪光补偿+0.0

▲50mm，1/160，F2.8，ISO500，闪光补偿+0.7

通过拍摄过程中可以明显感受到HVL-F60RM的回电速度变快了，TT·模式下基本没有拍摄的等待，即使是短暂的较大功率连拍，闪光灯也可以顺利完成，及时是最大功率闪光，HVL-F60RM也只需要1.7秒的回电时间，如果搭配电池盒则可以把回电时间缩减到0.6秒。这个成绩可以说非常理想。

▲32mm，1/125，F2.8，ISO400，闪光补偿+0.7

▲28mm，1/125，F2.8，ISO500，闪光补偿+1

从操作的逻辑和速度来看，毫不夸张的说HVL-F60RM是最为优秀的闪光灯之一，LEVEL+/-键的加入可以迅速调节闪光灯的出力，按键调整相比于转盘控制可以更好地控制光线输出的大小，不必再为调整光线打断拍摄。此外闪光灯还可以自定义快捷键，方便对闪光灯的个性化把控。

索尼HVL-F60RM优点

各项性能参数都处于顶级水平，尽显专业风范

独特的灯头旋转方式有助于竖持拍摄闪光

操控快速方面，容易上手

可拓展性高

支持无线引闪

推荐人群

从事专业摄影的影像工作者

喜欢采用多光源布光的摄影爱好者

需要给索尼微单配备额外光源的用户

目前，这款闪光灯在京东有售，售价为4099元，感兴趣的专业用户可以点此购买。