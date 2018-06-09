一文看懂2018斐讯夏季发布会：智能路由器K2T/运动手环W3/体脂秤S9

IT之家6月9日消息 6月8日晚上，2018斐讯夏季新品发布会在三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店举行，在本次发布会上，斐讯相继发布了斐讯智能路由器K2T、斐讯智能运动手环W3、斐讯智能体脂秤S9三款产品，各有特色；将逐步2018年6月和7月份上市，点此前往官方商城了解。

斐讯智能路由器K2T，售价699元0元购

斐讯智能路由器K2T主打智慧与颜值并存，外观上简洁时尚，内置高增益天线，机身表面纯白素雅，造型修长。采用了网口和机身分离式的设计，适配器集成网口（网线和电源线一体式设计），同时配有5种专利接口及供电技术，成为全球首款USB-Type C接口路由器。

斐讯智能路由器K2T采用了802.11AC无线技术，无线速率可达1167Mbps，支持2.4GHz和5GHz同时收发，信道独立不干扰，同时实现了高速率和广覆盖。还支持路由器端发起的PhiJoin连协议，免密配网5s完成。

斐讯智能路由器K2T采用了高通CPU及无线芯片，针对用户多任务上网卡顿优化，保证长时间正常工作，不死机、不卡顿。

斐讯智能路由器K2T还支持了特色的共享WiFi功能，配网成功后，通过斐讯路由App一键共享宽带，访客可以通过打赏红包进行上网，安全稳定。

斐讯智能运动手环W3，售价999元0元购

最新发布的斐讯智能运动手环W3主打集健身教练和健康管理专家于一身功能。

设计上，斐讯智能运动手环W3搭载了半反半透屏，无论阳光多强烈，手环显示的内容随时供清晰查看。采用了康宁大猩猩玻璃，超高屏占比，同类产品中最窄机身。斐讯智能运动手环W3支持七彩表带可自由更换。

斐讯智能运动手环W3内置了跑步、游泳、骑行等多种运动模式，甚至可细分到户外跑步、室内跑步、户外徒步、骑行、室内游泳、室外游泳等。Instant Spot定位算法可支持多星智能切换、极速定位、丢星时快速找回、低功耗优化；斐讯智能运动手环不仅拥有双星快速定位功能，更将用于车载导航的惯性导航技术应用于运动手环，能在弱信号情况下使得运动轨迹与实际路线保持一致。在游泳模式下，支持IP68级50米防水，能够实现智能泳姿判断和智能泳道判断。

斐讯智能运动手环W3还支持7 X 24小时不间断的智能心率监测和智能睡眠监测并行，支持智能通知，来电、信息无遗漏，温柔震动更加私密。覆盖用户实时计步、睡眠监测、久坐提醒、卡路里消耗、天气预报、闹钟提醒、指南针等日常功能。

在续航方面，斐讯智能运动手环W3支持14天超长待机，针对场景优化、超低功耗，支持跑完全程马拉松。

斐讯智能体脂秤S9，售价1399元0元购

斐讯在智能体脂秤S7的基础上，打造了更加一体化创新设计的斐讯智能体脂秤S9。

斐讯智能体脂秤S9号称是“精准内在，精致外在”，除了搭载个人健康管理平台外，颜值表现令人期待。

产品性能上，斐讯智能体脂秤S9延续了S7“分体式电极”设计，通过自主研发的高精度电极线将手电极与秤体连接，既保障了测量的准确性、灵活性，又充分保证了秤体的简洁与美观。

斐讯智能体脂秤S9支持8电极多频测脂技术，结合高低频，不仅能够穿越测量细胞外液阻抗，更是能够深入测量不同的细胞核阻抗，确保原始数据采集更加精准。另外还有23项包含心率、体重、BMI在内的健康指标反馈健康状态。

斐讯IoT平台通过格个人健康数据采集，结合斐讯健康云平台进行数据分析，在APP端对数据结果进行科学呈现，提供了智能管理。

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