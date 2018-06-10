内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

京东斐讯0元购：N1+H1挖矿组合立减100元赠U盘，智能音箱R1抢赚101元

2018-6-10 0:02:31来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

6月10日早上8点，京东斐讯专卖店旗下天天链N1+移动硬盘H1、悟净A1空气净化器、智能音箱R1、智能体脂秤S7PE、智能排插TC1、K3C/K2P/K2路由器等爆品满减大促，20点，爆品K2T路由器买赠好礼，数量有限，抢完即止。

斐讯京东POP店活动（斐讯专卖店）：

商品名/活动价优惠/返现
时间抢购链接
N1+H1/￥1998赚100元/赠闪迪U盘/3+4期6/10 8:00 24小时点此购买
智能音箱R1黑/￥2398赚101元/6期6/10 8:00 24小时点此购买
智能音箱R1灰/￥2398赚101元/6期6/10 8:00 24小时点此购买
A1空气净化器/￥1799
赚200元/12期6/10 8:00 24小时点此购买
天天链N1/￥1049
赚50元/赠闪迪U盘/3期6/10 8:00 24小时点此购买
K2T/￥689赚10元/赠插座转换器/2期6/10 20:00 22小时点此购买
体脂秤S7PE/￥679赚20元/2期6/10 8:00 24小时点此购买
智能排插TC1/￥939赚60元/4期
6/10 8:00 24小时点此购买
A1+甲醛滤芯/￥1988赚11元+甲醛滤芯/12期6/10 8:00 24小时点此购买
A1+标准滤芯/￥1988赚11元+标准滤芯/12期6/10 8:00 24小时点此购买
体脂秤S7/￥529赚70元/1期6/10 8:00 24小时点此购买
电视盒子T1/￥929赚70元/1期6/10 8:00 24小时点此购买
M1空气检测仪/￥749赚50元/3期6/10 8:00 24小时点此购买
智能手环W1/￥759赚40元/1期6/10 8:00 24小时点此购买
K3C/￥1249
赚150元/12期6/10 8:00 24小时点此购买
K2P银/￥749赚50元/3期6/10 8:00 24小时点此购买
K2P金/￥769赚30元/3期6/10 8:00 24小时点此购买
K2蓝/￥359赚40元/赠二合一数据线/1期6/10 8:00 24小时点此购买
K2白/￥379赚20元/赠二合一数据线/1期6/10 8:00 24小时点此购买

1、【京东POP】"0"元购斐讯天天链N1存储套装，智能存储，强强联合，买就送2098元，限时秒杀价1998元，白条6期免息，再赠32G闪迪U盘！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

“0”元购流程：下单购买，收货激活2个K码，送2098元大礼包，其中1099元（天天链N1）3期分期全额提现，999元（移动硬盘H1）4期分期全额提现。

2、【京东POP】"0"元购斐讯AI语音机器人 R1音箱，买就送2499元，限时秒杀价2498元，领券再减100元，数量有限，售完即止，点此抢购：黑 点此购买 | 灰 点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送2499元大礼包，6期全额返现。

3、【京东POP】"0"元购斐讯悟净A1智能操控空气净化器 ，买就送1999元，限时秒杀价1899元，领券再减100元，数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1999元大礼包，12期分期全额提现。

4、【京东POP】"0"元购斐讯天天链N1新一代家庭NAS云盘，急速下载，隐私加密。买就送1099元，限时抢购价1049元，白条6期免息，再赠32G闪迪U盘，数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送1099元大礼包，3期分期全额提现。

5、【京东POP】"0"元购斐讯K2T 1200兆智能双频无线路由器，买就送699元，直降10元，再赠插座转换器！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 20:00 - 6月11日 17:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，两期全额提现。

6、【京东POP】“0”元购斐讯智能体脂秤S7PE，买就送699元，好评返20元E卡，数量有限，抢完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送699元大礼包，2期分期全额返现。

7、【京东POP】"0"元购斐讯 TC1 远程控制智能插座，买就返999元，抢赚60元，数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包，4期分期全额提现。

8、【京东POP】"0"元购斐讯智能体脂秤S7！买就送599元，直降40，再享满减30元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送599元大礼包，60天到期一次性全额提现。

9、【京东POP】"0"元购斐讯电视盒子T1  4K高清，智能语音控制！买就送999元，直降50元，再享满减20元！数量有限，售完即止，点此购买。抢购时间：6月10日 08:00 - 6月11日 07:59。

"0"元购流程：下单购买，收货激活K码，送999元大礼包。4个月一次性全额返现。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有