文艺外形高画质还能美颜自拍，富士X-A5微单相机评测

对于熟悉相机市场的朋友应该都知道，富士X系列微单一直都是高端的象征，但在几年前为了扩展市场占有率，富士推出了偏入门级的X-A系列，让不少人对富士“X”系列又有了新的看法，一部分人认为富士不应该走亲民路线，而另一部分消费者则终于盼来大众消费得起的富士微单。不过从这几年的市场反馈来看，这几代复古文艺范的X-A系列倒是获得不错的反响，尤其是女生用户的好评，而在今年富士乘胜追击，推出了最新款的高阶入门级微单X-A5，而且其有了更明确的用户定位。

性能上，富士X-A5采用一块2420万有效像素的APS-C画幅CMOS传感器，主要改进在于新相机加入了相位对焦系统，是富士X-A系列中第一款加入了相位对焦技术的微单相机，大大提升的对焦的速度和精度，补齐了X-A系列中一直以来最大的短板。同时X-A5还配备一系列新功能，其中包括180度可翻转式触摸液晶显示屏、最新的内置蓝牙技术、方便快捷的图像传输和延长的电池使用寿命，每次充满电后可拍摄多达450张的照片。而在视频拍摄方面，这款富士X-A15还具备4K（15P）超清视频拍摄能力。

复古文艺可美颜自拍适合女生使用

X-A5作为富士X-A系列微单相机的最新作，与之前的机型一样依然采用复古的蒙皮设计，同时兼具轻便的特性，非常适合年轻的潮人和家庭用户使用。这次富士X-A5提供了银黑色、星光棕和珠光粉可供大家来选择，复古感十足的皮质装饰与市面上外形普通的相机有明显区别。在整体尺寸和重量上X-A5与上代产品X-A3基本保持了一致，116.9 x 67.7 x 40.4mm的尺寸与361g机身重量，仍然非常轻巧便于携带。

▲富士X-A5相机

▲机顶按键布局，具备可扩展的标准热靴

在操控方面，虽然是一款偏入门的机型，但X-A5依旧保持了较专业的配置。相对于富士X-Pro2和X-T2针对的多是摄影发烧友和爱好者，所以在机顶采用了类似于旁轴相机一样的快门速度刻度转盘。而富士X-A2更倾向于入门级用户，为了使用户可以更加快速的操控相机，所以在机顶不仅设计了拍摄模式转盘，可以让大家选择常用的A/S/P/M手动曝光模式，同时还有一个多功能转盘，默认设置下可直接调整光圈值。另外X-A5在机顶处还设置了一个WiFi快速连接的Fn自定义按键，可以一键连接手机，更加方便的传输照片。

▲富士X-A5机背按键布局

机背按键布局与X-A3基本保持一样，但同样也十分专业，不仅设置了专门的白平衡调整按键和对焦选择按键，同时“Q”功能键也能帮助大家不用进入MENU菜单就可以快速设置相机和拍摄参数。

▲X-A5为富士X卡口，搭载2420万有效像素的APS-C画幅CMOS

▲机身侧面设置了高清HDMI输出接口和USB接口

▲麦克风接口与内置闪光灯开关

▲这次X-A5电池的续航有所提升，每次充满电后可拍摄多达450张的照片

▲X-A5配备了可旋转180度的触摸液晶显示屏

当相机屏幕翻转180度时，后置指令拨盘会在拍摄“自拍”时自动切换到变焦和快门释放功能，以顺利进行拍摄。而X-A5的液晶显示屏在180度旋转后，也会自动启动眼部自动对焦功能，呈现高品质的自拍效果，并将焦点集中在拍摄对象的眼睛上。

另外，富士X-A5的屏幕除了可向上垂直翻转外，它还依旧保留了其他角度翻转的功能，这项设计在我们日常拍摄过程中实用性非常高，当需要俯拍或者仰拍时我们只需要旋转一下液晶屏就可以轻松地拍摄，让我们从此告别盲拍，特别是在拍摄视频时，如果没有翻转屏真的是很受罪的一件事。另外，X-A5的屏幕规格为3.0英寸104万像素，显示效果非常细腻，基本上看不到什么颗粒感，同时色彩还原也非常准确，这在同档入门机型中配置算比较高的。

▲搭配全新XC 15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ镜头

这次富士为了让大家有更多选择，X-A5除了有搭配XC16-50mm F3.5-5.6 OIS II镜头的套机可选外，还新推出首次搭载富士龙XC 15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ镜头的套机，这是X卡口系列中的首款电动变焦镜头，轻便小巧的变焦镜头使得摄影体验比以往更轻松和惬意。镜头的最近工作距离仅为5cm，非常适合拍摄清晰的特写镜头，如美食摄影。从23mm广角端（相当于35mm格式）开始的电动变焦机构设计为静止图像和视频提供了更大的构图范围。

功能丰富女生的自拍利器

▲自拍屏是富士X-A5的一大亮点

X-A5配备了可旋转180度的触摸液晶显示屏，当旋转180度时，后置指令拨盘会在拍摄“自拍”时自动切换到变焦和快门释放功能，以顺利进行拍摄。液晶显示屏在180度旋转后也会自动启动眼部自动对焦功能，呈现高品质的自拍效果，并将焦点集中在拍摄对象的眼睛上。美肌模式能够形成流行的自然肤色效果，并且配备全新的用户操作界面，可以更容易地在触摸屏上通过操作三个美肌级别进行选择，获得极具自然美感的自拍效果。

▲自拍倒计时也有不同的模式，比如和朋友一起出现在镜头里时相机会自动拍下合影

▲富士X-A5自拍样片

富士X-A5在自拍时使用美肌模式的皮肤要更显得细腻光滑，同时肤色也提亮了不少，看上去气色更好。另外，我觉得富士X-A5的机内处理挺不错，美肌模式并不是完全模糊或者磨皮整个画面，只仅仅对皮肤进行调整，而眉毛、眼睫毛这些细节依旧能很好的保留，并没有因为美肌而导致让这些细节糊掉。

▲91点AF对焦系统

富士X-A5具备专业的手动曝光模式，除此之外外，X-A5还把几个常用的场景模式单独拿了出来，如肖像、风景、夜景等，专业的用户可以选择A/S/M档进行拍摄，而对于摄影可能一窍不通的初级用户来说，直接选择相应的场景模式即可，这方面来看，富士有时候其实还是很人性化的。

▲标准感光度最高为ISO 12800，可扩展至Hi（ISO 51200）

X-A5的机顶Fn键可以根据自己的拍摄习惯来设置不同的功能，但相机初始默认在拍摄时Fn按键为ISO调整。此外，X-A5的ISO还可以进行最大感光度设置，这个功能很适合像我这种比较懒的人，大多数情况下我都会使用自动ISO来拍摄，但又不想相机自动飙到很高的ISO导致画质下降，所以基本上设置在ISO 1600以内就放心使用了，也不用反复去调整。

这次X-A5的另一亮点就是终于在入门机器上实现了具备4K视频功能，不仅可以高达四倍的速度拍摄具有高清画质的慢动作视频片段。多重对焦模式可以多个景深范围内进行对焦，叠加4K质量的图像，呈现出清晰的理想景深效果。而且X-A5还具有4K连拍功能，每秒可拍摄出15帧具有4K图像质量的影像，这些全新的4K视频功能和多种辅助功能使艺术表达更具创造力。



▲可拍摄4K延时短片

▲可拍摄4倍慢动作短片

▲最高可拍摄3840×2160分辨率的4K视频

▲富士X-A5微单4K视频原片截图

▲富士X-A5微单4K视频原片截图

▲富士X-A5微单4K视频原片截图

▲富士X-A5微单4K视频原片截图

画质很意外ISO 6400画面也很纯净

富士X-A5将新开发的2420万像素APS-C传感器与图像处理引擎相结合，实现富士享誉全球的卓越图像品质，相机的ISO感光度标准范围也已扩展到ISO12800，在低光照条件下以及拍摄快速移动的物体时，此款相机能够避免相机抖动并降低噪点，从而提高图像质量。下面我们一起来看看X-A5在不同ISO感光度下的控噪能力如何。

从上面的测试截图可以看出，富士X-A5的控噪能力和细节还原能力都非常的不错，在ISO 1600以内相机都保持相对干净的画面，细节保留的比较多，上升到ISO 1600时画面细节稍有下降但依旧没有明显噪点出现；在ISO 3200是细节进一步下降但是纸币人脸的纹理也还是能辨认，这是我意想不到的，要知道X-A5使用的并不是X-Trans传感器，而是传统的拜耳排列传感器，能有如此表现非常难得。当来到ISO 6400细节变肉，但相机的控噪还是相当不错，依旧肉眼可见没有彩色噪点。基本上富士X-A5在ISO 3200内都保持了很好的控噪能力依旧细节还原能力，即便是ISO 6400这样的高感我认为也完全能用，所以，在平时使用时，大家可以完全放心使用AUTO档的ISO设置，因为在大部分情况下，富士X-A5的高画质都能轻松应付。

更多富士X-A5微单相机实拍样片：

最后总结：

总的来说，富士X-A5在同等级的微单中还算是不错的一款相机，没有非常突出的亮点，但也没有什么令人诟病的短板，不过出色的画质表现倒是让我刮目相看。和我文章开头所说的一样，这款富士X-A5不仅仅是一款适合家庭用户和入门用户的微单，同时也非常适合女性用户，强大的自拍功能一定会让你爱上它，特别是喜欢文艺范小清新风格的女生。目前富士X-A5微单相机已经上市一段时间，而在价格上，现在正值618富士官方促销活动期间，X-A5套机仅3699元（点此购买）的价格性价比非常高，喜欢的朋友可以考虑考虑。