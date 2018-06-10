我和英伟达工作人员聊了聊，明白了G-SYNC的标准以及今后的显示技术

作为Nvidia近几年主打的显示技术，G-SYNC在高端显示器中占据了重要的位置，而对于骨灰级玩家来说，采用Nvidia G-SYNC技术的显示器进行游玩，同时搭载Nvidia的旗舰显卡，能够给用户带来无与伦比的体验。

不过对于主流玩家来说，搭载Nvidia G-SYNC技术的显示器不但数量少，同时价格也偏向于高端，预算紧凑的用户似乎很难理解为什么要花费更多的价格去购买采用G-SYNC认证的显示器。因为Nvidia的老对手AMD同样推出了FreeSync技术，而搭载FreeSync技术的显示器显然种类繁多，价格也比较亲民。

与AMD的FreeSync相比，Nvidia的G-SYNC技术有什么特点和优势，同时Nvidia在未来能够引领怎样的功能？在COMPUTEX18期间，包括IT之家在内的国内外主流科技媒体受到Nvidia的邀请，参加了Nvidia G-SYNC技术讲解会，在讲解会上，Nvidia的工作人员为我们介绍了G-SYNC技术的特点以及优势，以及Nvidia对于未来显示技术的看法。

Nvidia首先介绍的并不是G-SYNC技术，而是在2017年推出的全新的Max-Q版本的显卡。Nvidia表示随着大家消费水平的提升，过去沉重的笔记本已经愈发不能满足用户的需求，尽管这些产品的性能十分地强劲，但是在可便携性上实在有点落伍，大家也希望自己的游戏笔记本能够轻薄起来，并且性能不会出现太大幅度的滑坡。

于是Nvidia在2017年推出了Max-Q技术，特选了GPU核心，同时在尽可能小的影响图形性能的情况下，降低显卡的发热量，也就间接减少游戏笔记本的体积和厚度，而Nvidia的10系显卡本身的规格与桌面版本显卡相差不大，因此实际性能仍然能够满足主流玩家的需求。

于是在2017年的下半年，我们看到了包括华硕、技嘉、微星在内的主流笔记本制造商推出了相应的基于Max-Q技术的轻薄游戏本，既满足了用户的游戏需求，同时还可以减轻用户的携带负担，可谓一举两得。并且Nvidia的工作人员表示未来随着新显卡以及新工艺的使用，相信Max-Q的技术还将更加成熟，届时Max-Q显卡和普通显卡的性能差距将比现在小得多。

随后Nvidia工作人员向IT之家小编等人比较详细地介绍了Nvidia G-SYNC技术，同时答疑了为什么Nvidia G-SYNC技术更加出色，在成本和授权上也更为昂贵。

Nvidia表示获得Nvidia G-SYNC认证的步骤比较繁琐，简单来说需要三个步骤，不但需要Nvidia技术的支持，显示器制造商在屏幕的选择上也要下苦功夫。Nvidia表示第一个步骤便是屏幕的选择，同时这也是三个步骤之中最为重要的一部分。为了挑选出合格的产品，Nvidia需要从屏幕刷新率，响应时间、屏幕素质（色域、色准、对比度）等方面进行考察，Nvidia表示这一步就已经淘汰了大约90%的屏幕，随后等到显示器制造完毕之后，Nvidia还需要针对显示器的质量进行最后的测试，通过检验才能获得Nvidia的G-SYNC认证。

Nvidia同时也对AMD的FreeSync技术进行了评论，表示和自家的G-SYNC认证相比，AMD的FreeSync在伙伴认证上就没那么严格，因此符合FreeSync的显示器也是层次不齐，上限和下限都很高，有符合FreeSync认证的素质出色的显示器，同时也有滥竽充数的显示器，而Nvidia G-SYNC认证不敢说质量最为出色，但是普遍水平还是强于绝大部分的显示器，所以尽管通过G-SYNC认证的显示器价格有点昂贵，但仍然是物有所值。





随后Nvidia给大家演示了目前NV主推的HDR模式。NV表示人眼其实是性能极其出色的播放器，获取到的色彩宽容度都处于极其顶尖的水平，而传统SDR模式则在色彩上有大幅的衰减，HDR模式则将这种色彩区域尽量接近人眼模式。

通过《最终幻想15》中的SDR以及HDR模式进行对比，来展现HDR模式出色的性能表现。在HDR模式下，《最终幻想15》的细节更加出色，同时光源也更为自然，接近于真实光线，尤其是逆光条件下显得尤其出色，不过Nvidia也表示想要获得HDR模式的完全性能，最好的办法就是购买一台支持HDR标准的显示器或者电视。

Nvidia给我们介绍了目前Nvidia对于显示技术的技术支持，在G-SYNC以及NV其他显示技术的支持下，目前的发烧级显示器可以做到最高240Hz的刷新率，当然屏幕本身的参数并不能支持如此高的刷新率，因此这些显示器需要Nvidia的超频技术，Nvidia表示在240Hz这样的超高刷新率下，游玩竞技游戏尤其是FPS游戏能够带给玩家更加流畅的体验。

不过IT之家小编对显卡能够带动240FPS游戏进行了质疑，询问道目前的旗舰显卡或许能够支持像《CS：GO》一样的FPS游戏在240FPS下运行，但是例如《守望先锋》甚至《绝地求生》，即使是GTX 1080 Ti显卡都不能保持在240FPS，最高的帧率也就在200-220帧，这样是会不会大材小用。

Nvidia表示虽然如今的显卡似乎让游戏达到240 FPS有点困难，但是即使到200-220帧率，都可以让玩家的游戏体验更为出色，并且Nvidia的G-SYNC技术还可以让游戏与屏幕刷新率保持同步，这样子就不会出现画面撕裂的情况。

随后Nvidia拿出华硕的一款4K@144Hz显示器进行介绍，称这台显示器未来将会是Nvidia所努力的方向。此时小编又表示如今的显卡即使是旗舰显卡，在4K游戏下支持60FPS运行也是勉勉强强，更不用说在144FPS下运行，现在支持4K@144Hz是否有点太早了，如果购买了新的显卡却不能在最佳效果的情况下进行游玩，未免会让发烧友失望。

Nvidia则表示尽管目前的旗舰显卡还远不能达到4K分辨率下以144帧运行，但是显示器可是一个耐用品发烧玩家一般来说会2年更换一代显卡，不过显示器大家可以使用5-6年，因此虽然现在不能达到4K分辨率下以144FPS运行，但是显卡是会进化的，现在不能支持144FPS，或许经过2代进化之后的显卡就可以支持4K@144Hz。

同时Nvidia还表示对于消费者来说，除了游戏之外还可以使用这种高分辨率/高刷新率的显示器欣赏超清的高帧率电影，称大家都知道李安的《比利林恩的中场战事》，这是世界上首款基于120FPS拍摄的电影，在流畅性上远超其他类型的影片，而这样高帧率的电影在144Hz的屏幕上就有用武之地。不过大家表示目前采用高帧率的影片还相当稀少，4K@144Hz更多的是技术的展示，Nvidia表示无可置疑。

显然Nvidia向我们介绍的技术绝大部分都超前于当今的GPU水平，或许Nvidia采用的这些技术是为下一代显卡进行铺路的吧。而且这一次Nvidia也没有详细地介绍大家最为关心的RTX也就是实时光线跟踪技术，这项技术显然需要到Nvidia新显卡的出现才能展现在我们的面前。至于Nvidia下一代显卡的信息，Nvidia工作人员也没有透露更多的消息，所以还是请大家继续等着吧。