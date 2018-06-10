京东笔记本举办618大牌盛典：宏碁笔记本最高优惠1900元

IT之家6月10日消息 京东的盛典活动在618之前就开始举办的大量的活动，其中就包括海量笔记本的促销活动。京东表示在618之前将会举办各种各样的品牌促销日，数不清的笔记本将会加入到本次的促销活动之中。

今天是6月10日，同时也是宏碁品牌日，宏碁电脑在今天给大家带来众多笔记本的降价，同时京东也为大家准备了12期白条免息等优惠活动。



宏碁(Acer)暗影骑士3进阶版游戏本，搭载Intel Core i5-7300HQ处理器，8GB内存以及128GB SSD+1TB HDD，此外这款笔记本搭载的是Nvidia GTX 1050显卡，京东宏碁(Acer)暗影骑士3进阶版游戏本原价6399元，在618品牌活动日的售价仅4499元。

而宏碁(Acer)暗影骑士3游戏本则搭载第八代酷睿i5处理器，8GB内存，128GB的SSD和1TB的HDD，同时搭载了Nvidia GTX 1050显卡，原价5699元，现价4999元。

上面这两款笔记本的最主要区别便是一个采用七代酷睿i7处理器，一个采用八代酷睿i5处理器，两者性能相差不大。除了Acer的笔记本之外，京东自然在促销会场为我们带来更多品牌的笔记本促销，这些促销基本都在6月18日之前举行。部分笔记本享受满减优惠券，大家可以在618期间以一个不错的价格购买到笔记本。

京东宏碁笔记本活动地址：点此购买