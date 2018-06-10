六代同堂的索尼黑卡RX100，到底选谁好？

在如今这个淘汰数码产品比淘汰衣服还快的年代，你要是能看见有三代同时在售的产品已属不易，现在告诉你，一台口袋相机同时有六代产品在售，你是不是觉得不可思议？！但这的确发生了，索尼于今年6月发布了旗下黑卡RX100系列第六台相机RX100 VI，新机发布也意味着，你可以买到RX100系列从第一代到第六代的所有产品。

好了，问题出现了，看上去差不多的索尼黑卡RX100系列，已经出了六台相机，那么，我们到底选谁好？

初代：索尼RX100

虽然RX100是六年前的产品，但是放到现在来看，拥有约2020万有效像素的1英寸Exmor CMOS传感器、最大光圈F1.8-4.9,、3.6倍光学变焦镜头，仍然不过时。

最关键的，我们注意下价格，目前索尼官网上RX100的价格为2349元。这个价格，对于追求性价比的同学来说，这款6年前的产品照样能满足你的拍摄需求。

当前售价：2349元

二代目：索尼RX100 II

到了索尼RX100二代，虽然也拥有2020万有效像素，但这次采用的是1英寸Exmor R CMOS背照式传感器。同样大小的传感器，由于是背照式结构可以在相同单位时间内接收到更多信号，进而带来更好的画质表现。

除此之外，在其他规格方面与一代RX100几乎没有什么差别，屏幕变成翻转屏，这到对多角度拍摄有很大程度上的便利。另外，RX100 II还是增加了一个热靴接口，可以外接闪光灯、EVF电子取景器和麦克风。不过讲真，为了这个对大多数人都不怎么实用的热靴接口，多花一千多块钱，反正我是不愿意的。

当前售价：3699元

三代目：索尼RX100 III

相比起二代除了传感器以外的升级多多少少有点鸡肋的嫌疑，三代的RX100 III升级就稍显诚意了。虽然用的还是与二代相同的那块1英寸Exmor R CMOS背照式传感器，却搭载了全新的BIONZ X影像处理器，处理速度提高3倍，降噪效果更好画质表现自然也就上去了。

另外在镜头方面，首先是最大光圈升级为F1.8-2.8，其次焦段采用24-70mm这个拍摄的黄金焦段，与前两代明显拉开了不同。屏幕的翻转角度也进一步提升，变成180度自拍屏，另外可弹出的EVF电子取景器显然让索尼黑卡变得更专业和实用。可以说，RX100系列到了第三代，特别是再加上现在的价格来看，已经是一款性能各方面都比较均衡的产品了。

当前售价：4399元

四代目：索尼RX100 IV

索尼真的是一个会给人惊喜的公司。想来到了索尼RX100 III已经没有什么特别可以挑剔的问题了，自然也就没什么可提升的地方，但是，索尼还是出了第四代RX100 IV，并且，依旧带给大家惊喜。这个惊喜就是RX100 IV上搭载了1英寸Exmor RS CMOS堆栈式传感器，毫无疑问，新的传感器带来更强的高速信号处理能力，协同DRAM存储芯片更是有了16张/秒的高速连拍能力。

此外快门速度也明显提升，达到了1/3200秒，并且消除了高速快门下的果冻效应。并且，这次在视频上，索尼也是下本钱了，为一款口袋相机加入了4K视频拍摄功能，以及960fps的慢动作视频，让一款口袋相机的拍摄形式更为多样也更好玩。所以就算是三年前的产品，RX100 IV也同样不便宜。

当前售价：5699元

五代目：索尼RX100 V

在上一代换了CMOS这么大的变化下，索尼RX100的第五代产品的升级看上去就没那么明显？实则不然，在使用了与第四代产品相同的传感器的情况下，RX100 V还加入了5轴防抖技术和前端LSI处理器，此外全新的混合对焦系统多达315个对焦点也让我们看到这次索尼的目的是，缔造一个随随便便就能对上焦，随随便便也不怕抖的RX100产品。

另外，这次的最高连拍速度，索尼RX100 V达到了24张/秒。依旧有4K视频，慢动作视频达到100fps，还是一样装在这个小小机器中，这是我一直以来比较佩服索尼的一点，不管功能加了多少改进多少，机身大小到了第五代几乎没什么很大的变化，这种传承的标志性让人要不记得索尼RX100系列怕也是难。两年不到的产品，价格不低。

当前售价：6699元

六代目：索尼RX100 VI

从第五代到第六代产品，差不多隔了快两年，这是之前差不多每一年就出一款RX100所没有的。一是可能索尼的重心目前更多会放在全画幅无反相机上，另一方面，数码相机最近这几年的需求也真的被拍摄能力有显著提升的智能手机所取代。因此，到了今年的6月，第六代黑卡RX100才出现估计也是基于这两点的考虑。

但说到底，RX100 VI还是来了，而且，又再次突破了大家的想象空间。这回没有换CMOS，但是却带来了RX100产品史上最大范围的变焦镜头。24-200mm F2.8-F4.5，直接与24-70mm区隔出了不同的市场。你或许会觉得RX10不就是大变焦么，为什么还要RX100 VI？那当然是因为它小啊！

显然，索尼的细分市场做得真的很透彻。再加上RX100 VI更快的对焦速度，甚至比第五代产品还要快了0.02秒，以及终于实现的触摸快门，真的，这次RX100 VI出现后，我简直不能想，如果还有第七代，索尼到底打算怎么做？！当然，作为最新的RX100系列产品，价格也真的高得令人咋舌。

当前售价：8499元

选，当然选最适合自己的

说了半天，你一定会觉得，你说的我都知道，但问题是，我到底要买哪一台RX100好？

很简单，如果你不想多花钱，那就买目前最便宜的RX100第一代，别说什么六年前的产品，你的拍摄水平跟六年前相比有大幅度提升吗？

如果你考虑功能相对目前比较主流的话，那四代和五代之间，我建议选择四代，除非你是帕金森，不然防抖什么的也别考虑太多。

有钱土豪那就啥也别想了，直接上六代，买最新的总归错不了。

至于二代，我觉得还是算了，不管功能还是价格，买二代不如买三代，好歹人家光圈焦段以及180度的自拍屏都非常实用，价格来说也是很OK的。算是性价比较高的一款黑卡相机。

言而总之，看看的钱包，想想自己的水平，那么多功能是不是都用得上，然后，选择你最适合自己的哪台RX100。最后的最后，奉送历代索尼RX100相机基本参数对比，小编只能帮到这里了！