价格799元青红两轴，CHERRY发布MX BOARD 1.0 TKL RGB机械键盘

IT之家6月10日消息 今天下午，CHERRY在北京举办了2018新品发布会，回顾了65年以来Cherry的发展。在新品环节，首先发布了MX BOARD 1.0 TKL RGB键盘，售价799元，青红两轴可选，6月21日全网发售。
去年Cherry发布了MX BOARD 1.0 TKL键盘，今年Cherry升级推出了1.0 TKL RGB新款。其特性如下：
家族式风格设计
RGB/白光可选
1680万调节色
全键无冲防鬼键
德国原厂MX轴
宏设定/改键
与MX8.0同平台
IT之家6月10日消息 今天下午，CHERRY在北京举办了2018新品发布会，回顾了65年以来Cherry的发展。在新品环节，首先发布了MX BOARD 1.0 TKL RGB键盘，售价799元，青红两轴可选，6月21日全网发售。
去年Cherry发布了MX BOARD 1.0 TKL键盘，今年Cherry升级推出了1.0 TKL RGB新款。其特性如下：
家族式风格设计
RGB/白光可选
1680万调节色
全键无冲防鬼键
德国原厂MX轴
宏设定/改键
与MX8.0同平台
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用