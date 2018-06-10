价格799元青红两轴，CHERRY发布MX BOARD 1.0 TKL RGB机械键盘

IT之家6月10日消息 今天下午，CHERRY在北京举办了2018新品发布会，回顾了65年以来Cherry的发展。在新品环节，首先发布了MX BOARD 1.0 TKL RGB键盘，售价799元，青红两轴可选，6月21日全网发售。

去年Cherry发布了MX BOARD 1.0 TKL键盘，今年Cherry升级推出了1.0 TKL RGB新款。其特性如下：