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价格799元青红两轴，CHERRY发布MX BOARD 1.0 TKL RGB机械键盘

2018-6-10 16:12:43来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月10日消息 今天下午，CHERRY在北京举办了2018新品发布会，回顾了65年以来Cherry的发展。在新品环节，首先发布了MX BOARD 1.0 TKL RGB键盘，售价799元，青红两轴可选，6月21日全网发售。

去年Cherry发布了MX BOARD 1.0 TKL键盘，今年Cherry升级推出了1.0 TKL RGB新款。其特性如下：

  • 家族式风格设计

  • RGB/白光可选

  • 1680万调节色

  • 全键无冲防鬼键

  • 德国原厂MX轴

  • 宏设定/改键

  • 与MX8.0同平台

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关键词：CHEERY机械键盘

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